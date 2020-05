Vivir en Palacio Nacional cuesta seis millones cada mes

Cada mes, en Palacio Nacional se erogan seis millones de pesos en nóminas, consumo de energía eléctrica y agua, necesarios para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda realizar sus funciones como Jefe de Estado.

Desde que asumió la Presidencia, López Obrador cumplió su promesa de campaña de no vivir en la Residencia Oficial de Los Pinos, (a la cual convirtió en un centro cultural) como tradicionalmente habían hecho sus antecesores, sino en el recinto ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Para que López Obrador pueda vivir y trabajar en Palacio Nacional, el Gobierno federal gasta en promedio 250 mil pesos en electricidad cada mes y 348 mil pesos en agua cada bimestre (lo que significa 174 mil pesos mensuales).

Las cifras, correspondientes al año 2019, fueron obtenidas vía una solicitud de transparencia a la Presidencia de la República con folio 0210000034520.

Al gasto en servicios se suma el sueldo de 147 trabajadores de confianza entre jefes de unidad, directores, subdirectores, personal de enlace y operativo que apoya al Presidente en sus funciones. Sus salarios suman al mes 5.6 millones de pesos.

El oficio de respuesta, firmado por Juan Carlos Guerrero Torres, director de Análisis Jurídico de Gestión Documental, precisa que “la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), se conforma por una estructura ocupacional y no organizacional, por lo que no cuenta con un catálogo de funciones y por lo tanto no le aplica el Servicio Profesional de Carrera, ya que se integra por trabajadores de confianza”.

Entre los 147 servidores públicos que laboran en Palacio Nacional se encuentra el propio López Obrador, un funcionario con nivel salarial de secretario de Estado (el titular de Hacienda), siete con nivel de subsecretario, cinco jefes de unidad, tres directores generales y 11 directores de área.

Las remuneraciones brutas de estos funcionarios oscilan de los 60 mil y los 155 mil pesos mensuales, siendo el más alto el del Presidente de la República.

La burocracia de Palacio Nacional también incluye a 29 subdirectores con nóminas que van de los 31 mil a los casi 44 mil pesos mensuales antes de impuestos; 15 jefes de departamento, con salarios que oscilan entre 20 y 28 mil pesos brutos y 24 funcionarios que fungen como personal de enlace.

Completan la lista 51 trabajadores operativos que son los que tienen las remuneraciones más bajas: de entre nueve mil 700 y 10 mil 800 pesos brutos al mes, indican los datos entregados por la Oficina de la Presidencia de la República vía transparencia.

Este medio solicitó también el número de personas que viven en Palacio Nacional, pero la Presidencia omitió responder. Tampoco mencionó a la familia del Presidente.

Desde el 22 de julio de 2019, López Obrador se mudó a Palacio Nacional en un departamento que mandó construir el expresidente Felipe Calderón y que también ocupó ocasionalmente Enrique Peña Nieto durante su gestión.

Previo a la mudanza, el Presidente explicó que su decisión fue para honrar a Benito Juárez, quien falleció en Palacio Nacional.

“Nosotros decidimos regresar a vivir, estar de nuevo, que el Presidente y su familia vivan de nuevo en Palacio y tampoco en un espacio de lujo, es un timbre de orgullo, un honor vivir aquí en Palacio, donde vivió y murió Benito Juárez”, comentó el mandatario en un video difundidido pasado.

De acuerdo con el mandatario, este departamento de 300 metros cuadrados estaría ocupado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor.

En su conferencia del 30 de julio del año pasado, López Obrador presentó los planos del espacio que ocupa para dormir en tanto dura su mandato, el cual consta de tres recámaras, sala, comedor, estudio, cocina y baño. El departamento no invade la parte histórica del recinto, indicó el mandatario.

Hay que recordar que desde diciembre de 2018 Los Pinos se habilitó en un centro cultural que actualmente da refugio a médicos y enfermeras.

DISMINUYEN GASTOS

Pese a que, a diferencia de sus antecesores, el presidente de México ahora vive en Palacio Nacional, los gastos de energía eléctrica y agua disminuyeron entre 2018 y 2019. En 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno erogó en promedio 295 mil pesos mensuales en consumo de electricidad dentro del recinto histórico. Para 2019, primer año de mandato de AMLO, gastó 250 mil pesos.

En cuanto a consumo de agua potable, Palacio Nacional gastaba en promedio 386 mil pesos bimestrales (193 mil al mes) en la última recta del peñismo, en tanto que en el primer año de la 4T el gasto en este rubro fue de 348 mil pesos al bimestre (o 174 mil pesos al mes).