Unesco urge detener deserción escolar

MONTERREY. México debe identificar a los niños, adolescentes y jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 y apoyarlos para que regresen al sistema educativo, afirmó Rosa Wolpert, Oficial de Educación de la Unesco en México.

La representante del organismo de las Naciones Unidas hizo además un “llamado urgente” a no perder más alumnos, tarea para la que se requiere invertir una mayor proporción del Producto Interno Bruto nacional a fin de poder reabrir los planteles que fueron vandalizados durante el confinamiento.

“El llamado urgente es a no permitir que se pierdan más estudiantes que ya están matriculados”.

En entrevista con El Sol de México, en el marco del VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa, Wolpert dijo que se debe “garantizar el derecho a la educación para todos y hacer todo lo posible por identificar a los que no han regresado y por reintegrarlos al sistema. Para nosotros esa tendría que ser la prioridad, el tenerlos bien identificados, irlos a buscar y ofrecer las condiciones para que vuelvan”.

La representante de la Unesco dijo que en el caso de México no hay una petición específica al país, sino de un llamado en el que se destaca la importancia de reabrir las escuelas. “Es importante evitar la deserción, es importante proveer los medios para que la deserción no ocurra, no abandonen la escuela. Más allá de puntualizar con un país miembro en específico, éste no es exclusivo de México, entonces el llamado es en general”.

Aseguró que en el abandono “hay muchas razones por las cuales (los alumnos) se desconectaron y hay que apoyarlos. No basta con irlos a buscar y decirles ‘regrésate a la escuela’”.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estima que el abandono escolar alcanza a al menos un millón de estudiantes de todos los niveles, lo que equivale a entre 2.5 y tres por ciento de la matrícula nacional. Según en Tercer Informe de Gobierno, tan sólo en el primer año de la pandemia 586 mil 610 alumnos de preescolar, primaria y secundaria quedaron fuera.

Wolpert explicó que la situación no ha sido exclusiva de México y más allá de una estimación numérica sí se ha hecho un enorme llamado a que se aumenten los recursos para educación. “Se sugiere entre cuatro y seis por ciento del Producto Interno Bruto de cada país, y el llamado incluye que, para los ciclos postpandemia, cuando realmente estemos en ese escenario (de clases presenciales), se incremente un poco más”, señaló la representante del organismo internacional.