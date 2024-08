Terminamos mal con el Gobierno: Abogado de los familiares de los 43 de Ayotzinapa

El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, expresó que sus representados salieron decepcionados de la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no tendrán otro encuentro con el mandatario.

Al salir de Palacio Nacional, el abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa expresó: “No terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal”, aún cuando el presidente López Obrador había empeñado su palabra en atender y resolver el Caso Iguala, sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

El abogado Rosales agregó que a pesar de la tristeza que les provoca el no haber hallado apoyo con López Obrador, aseguró que "viene un nuevo Gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo” y “se pueda reencauzar el caso”.

Justicia Pide abogado de los padres de los 43 tomar en serio las declaraciones de Tomás Zerón

Tras la reunión con el presidente López Obrador, que concluirá su gobierno dentro de casi un mes, el primero de septiembre, Rosales dijo que “la posición de los padres es que esta es la última reunión. No vemos condiciones ya de una próxima reunión”, recalcó.

¿Por qué los padres de los 43 de Ayotzinapa ya no quieren reunirse con el presidente?

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el estado de Guerrero, concluyó que sus representados determinaron no volver a reunirse con el presidente López Obrador.

Te puede interesar: Familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acusan a López Obrador de encubrir la verdad

“Los padres fueron claros en el sentido de decir (que), no tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando no hay resultados sustantivos, sustanciales” y, finalmente, expresó que el propio presidente coincidió con ellos en que él ya no es el responsable: “El presidente coincidió también en el sentido que ya no es él”, sentenció.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A un mes del décimo aniversario de la desaparición de los normalistas, los padres de los jóvenes acusan al presidente de haber deslindado al Ejército de su responsabilidad en la desaparición y agregan que solo replicó “La Verdad Histórica” de la administración anterior, mientras culpó a la organizaciones internacionales y de derechos humanos que ayudaban al colectivo de confabular en contra de su Gobierno con el caso.