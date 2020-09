Rechaza Conavim desdén del gobierno a mujeres violentadas

"Los hombres se deben pensar dos veces antes de violentar a una mujer”, advierte tajante Fabiola Alanís Sámano, nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien agrega: “no coincidimos con aquellos que piensan que desde el gobierno federal hay un desdén contra quienes han padecido violencia”.

En entrevista con El Sol de México, Alanís Sámano adelanta que una estrategia que implementará desde la Conavim es con los medios de comunicación para evitar que la violencia contra la mujer se siga efectuando.

Dijo que a pesar de que hay una apertura, principalmente en los medios impresos, algunos de ellos todavía cosifican a la mujer en las portadas, por “lo que vamos a establecer una estrategia conjunta para revertir esta tendencia de que las mujeres somos como un objeto”.

“Esto ya se ha discutido en los términos legislativos, ya se ha discutido, pero existe la necesidad de que se trabaje para revertir esta situación. Vamos a entrar a una nueva etapa de relación y de comunicación para que se conviertan en agentes de cambio y nos ayuden a hacer suya la causa de la eliminación de la violencia”, explicó.

Dijo que en este caso todas y todos tienen que contribuir, ya que se debe establecer una transformación profunda que “no solamente tiene que ver con que el quehacer de las instituciones sino de la sociedad, pero también tenemos que trabajar desde el sector educativo con contenidos de género y desde la primera infancia enseñar la necesidad de la igualdad de género de hombres y mujeres”.

“Hay medidas emergentes, unas que son profundas, que son culturales y que van a llevar tiempo, pero hay otras que son para aplicarse ya y son las que tiene que ver con las punitivas por lo que es importante que se juzgue a tiempo y rigor”, externó.

Por lo anterior, Fabiola Alanís enfatizó que los medios de comunicación tienen un papel importante que jugar, ya que no se puede tener la imagen estereotipada de la mujer “como si las mujeres fuéramos objetos sexuales y eso se hace mucho en los medios de comunicación”.

“Vamos a entrar en un proceso de diálogo porque estamos reeducándonos todas y todos, a lo mejor nos parece normal, pero no es normal. El hecho de ver a la mujer objeto sexual eso también multiplica la idea de que son objetos y que son desechables, por lo que es la manera en la que incide en las violencias que se ejercerán contra las mujeres”.

-¿Pareciera que no se le está dando una atención a esta que es una emergencia y qué hay un desdén del gobierno?

“No coincidimos con aquellos que piensan que desde el gobierno federal hay un desdén contra quienes han padecido violencia. Pero no, no hay un desdén, es una opinión que respeto, pero no estoy de acuerdo, no hay desdén, no lo hay".