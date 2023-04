Por inseguridad, mexicano es obligado a ser ciudadano griego

"Renunciar a la nacionalidad con la que naciste no es fácil, pues al final es dejar atrás muchas cosas: tu cultura, tu comida, tu gente y en mi caso fue más difícil, porque fue por miedo, pero no tuve otra opción, era eso o esperar a que quizá me mataran", afirma

Ricardo Medina, un connacional que desde Atenas comparte los motivos por los que en el año 2021 renunció a la nacionalidad mexicana para convertirse en ciudadano griego.

El Sol de México publicó, el domingo pasado, que desde el año 2016, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó que los mexicanos por nacimiento y naturalización pueden renunciar a serlo, 268 personas han decidido, por diversas razones, dejar el país para convertirse en ciudadanos de otras naciones.

La historia de Ricardo inicia en diciembre de 2019 cuando, junto con su hermano Alfredo, fueron secuestrados en Guadalajara, su tierra natal, tras concluir un entrenamiento de futbol, como a las 8:30 de la noche; todavía lo recuerda bien.

Luego de cuatro días en cautiverio, Ricardo y su hermano fueron liberados, debido a que su familia pagó los rescates. La pesadilla no terminó ahí, ya que de acuerdo con Ricardo, interpusieron una denuncia ante las autoridades sin imaginar que sus plagiarios se enterarían y comenzarían una cacería en su contra, lo cual obligó a su familia a huir hacia otro estado de la República que, por precaución, prefiere no revelar.

“Lo primero que pensamos fue en salir de México, solicitar refugio en Canadá o Estados Unidos, por la cercanía, pues las amenazas de que nos encontrarían para matarnos eran casi diarias, pero nos dimos cuenta que son miles, miles los mexicanos que piden asilo en esos países y que nuestra solicitud llevaría años”, explica.

Fue entonces cuando uno de sus profesores de origen griego le propuso ayudarlo a conseguir refugio en la nación europea, que en ese tiempo ya discutía reducir de seis meses a 30 días el periodo de gracia para los refugiados, que consistía en recibir alojamiento y prestaciones de apoyo básico.

Ricardo no dudó en aceptar el apoyo e inició los trámites, los cuales, sin embargo, no tardarían menos de seis meses, pues tenía que presentar evidencias ante el gobierno de Atenas sobre el riesgo que su vida y la de su familia corrían.

“Lo que pudimos hacer —afirma Ricardo— fue que yo me trasladara para acá, a Grecia, a intentar agilizar los trámites y fueron las propias autoridades de este país quienes me recomendaron que por mi condición de estudiante consiguiera una estancia educativa, tras la cual podría solicitar la nacionalidad”.

El trámite, añade, era mucho más rápido si renunciaba a la ciudadanía mexicana y adoptaba la griega pues por derecho internacional no podía quedarse sin nacionalidad. “Así lo hice y ahora soy griego por nacionalidad y exmexicano por nacimiento”, comenta.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el año 2021 ha sido el año en el que más personas, como Ricardo, renunciaron a ser mexicanos, con un total de 80 casos, seguido por el año 2018, con 69 y el año 2019, con 52. El año pasado fueron 22 las solicitudes que la cancillería recibió.

¿Pensarías en recuperar la ciudadanía mexicana?, ¿sabes que puedes recuperarla?, se le pregunta a Ricardo.

“Sí, cuando realicé el trámite en el 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores me dijo que por derecho puedo recuperarla, pero por mi familia allá y por lo que escucho en noticias, la inseguridad sigue igual, entonces, pienso que aquí puedo llevar una vida mucho más tranquila.

Además como ciudadano griego recibo beneficios que como mexicano no los tendría, no te niego que es duro renunciar a tu país”, responde.