Periodista independiente pide apoyo a AMLO por amenazas del narco

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el periodista independiente Rodolfo Montes, pidió al presidente López Obrador apoyo para que no se le retiren las medidas de protección que se le brindaron por amenazas en su contra, presuntamente del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación.

El periodista, notablemente demacrado, dijo al presidente que quiere saber quién está realizando las amenazas en su contra y pidió que se le siga protegiendo.

Ante esto, López Obrador dijo: “Sí, te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros, habla con Rosa Icela (Rodríguez), tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, no estás solo y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros y platiquen ahora y todo nuestro apoyo, todo”, concluyó.

Pese a las agresiones a periodistas, AMLO celebró que con su gobierno se terminó el cerco informativo y hay libertad de expresión para los periodistas.

López Obrador dijo que es muy importante “que se hable sobre la información, su calidad y veracidad, aunque, paradójicamente, destacó que da espacio en su conferencia a la sección “Quién es quién en las mentiras”, la cual reprocha y fustiga las publicaciones de medios que hacen escrutinio a su gobierno y ha sido señalada por diversas organizaciones nacionales e internacionales de minar la libertad de expresión.

El presidente dijo que dicha sección tiene el propósito de aclarar las mentiras de medios de comunicación y dijo que, “aún cuando ahora la verdad se abre paso, no existe ese control tan tremendo” que se vivió con el cerco informativo de regímenes anteriores, cuando él era opositor.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Obrador 154 periodistas han sido asesinados.