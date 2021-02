Pandemia agravará brecha educativa

La pandemia va a agudizar las brechas educativas en la niñez, dijo Carlos Ornelas, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en educación.

“La pandemia incrementa la brecha de desigualdad tanto en educación como en cuestiones sociales. Hay alrededor de 800 mil niños que no tienen ningún contacto, según cifras de la Unicef, ni por televisión ni por radio con los maestros. Porcentualmente son pocos, pero son cerca de un millón de niños que en unos cuantos años van a seguir aún más rezagados en términos escolares”.

De acuerdo a Ornelas, el rezago se dará debido a que hay niños y niñas que carecen de los medios para conectarse a las clases en línea o porque sus maestros no tienen las capacidades para aprovechar internet para el proceso de enseñanza.

Y aunque Aprende en Casa ha sido bueno para seguir con las clases, el académico de la UAM consideró que es insuficiente para mantener el ritmo de aprendizaje planeado por las autoridades.

“La SEP insiste en que se van a obtener los aprendizajes esperados. Una cosa es reconocer los esfuerzos para que nadie se quede afuera y que se avance lo más posible, y otra es una ilusión de que van a aprender”.

Por esto, Ornelas consideró que el ciclo escolar 2020-2021 “en términos efectivos es un año perdido”.

Sobre el regreso a clases presenciales, comentó que será un gran reto. Una buena noticia es que ya existen protocolos tanto de Unicef como de la SEP para reabrir las aulas.

Para empezar, clases escalonadas y poner mayor atención a los niños y niñas que tengan dificultades, además de medidas sanitarias para evitar que las escuelas se conviertan en centros de contagio. Es en el segundo punto donde existen dificultades para el caso mexicano.

“Nadie ha dicho cuánto va a costar, en 24 planteles no hay agua y en buena parte de donde hay agua no es potable. Arreglar todo esto, tener el cubrebocas, el gel, pagar extra por sanitizar, todo eso cuesta mucho. En momentos donde le están quitando dinero a la SEP y los estados no tienen van a querer pasarle la factura a los padres y eso va a generar protestas”, dijo el académico.