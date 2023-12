Megafarmacia del Bienestar entregará medicinas entre 24 y 48 horas, garantiza AMLO en inauguración

En el municipio mexiquense de Huehuetoca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, una de las últimas obras de su gobierno y en la que promete tener “todos los medicamentos” para resolver el desabastecimiento, pues se pretende distribuir medicinas de todo tipo en más de 20 mil unidades médicas que forman parte del sistema de salud público.

En su discurso, el mandatario federal dijo que se destinarán medicamentos a más de 16 mil hospitales y centros de salud que forman parte del sistema IMSS-Bienestar, mientras que dos mil 500 serán del IMSS y mil 200 del ISSSTE.

“Que a nadie le falte una medicina aunque no tenga dinero, porque al igual que la alimentación es una necesidad básica y que no importe si los medicinas son caras o son raras, o que no se consiguen o que incluso no se fabrican en laboratorios de México, pero sí en laboratorios de la India, Francia o cualquier otro país”, expresó.

Sociedad De almacén de tienda a megafarmacia: así es el centro de distribución de AMLO para Birmex

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, la farmacia también servirá como un almacén de insumos y materiales de curación, así como de vacunas, por lo cual en caso de que no haya medicamentos en algunas unidades médicas, se buscarán en el resto de las instituciones públicas para que se distribuya desde la zona más cercana.

Asimismo, comentó que en caso de no existir en alguna de esas unidades médicas, en la Megafarmacia habrá suficientes medicamentos, por lo cual en un plazo de entre 24 y 48 horas se entregarán los medicamentos a los pacientes que los requieran de forma gratuita.

"Es posiblemente la farmacia más grande del mundo", aseveró el presidente López Obrador, quien agregó que pese a la campaña de desprestigio que iniciaron en su contra, se contará con un nuevo sistema de salud en el que se canalizarán a las personas que lo requieran de forma gratuita.

Foto: Eduardo de la Vega | El Sol de Hidalgo

Además, señaló que anteriormente sólo 10 empresas eran las beneficiarias de la compra y distribución de medicamentos, mismos que los ofrecían a sobreprecio, por lo que decidieron comprarlos de forma consolidada para adquirirlos en otros países y con ello afirmó que alcanza con la misma cantidad de recursos económicos.

“Había 10 empresas que ni siquiera producían las medicinas y le vendían al gobierno, 100 mil millones de pesos al año, pero también eran los encargados de las distribuciones. Estaba prohibido comprar medicinas en el extranjero, se tenían que comprar en México alegando que si se compraban por fuera, se afectaba la industria farmacéutica nacional; pero era porque ellos tenían el negocio, incluso había farmacias particulares dentro del IMSS e ISSSTE y era un monopolio”, refirió.

Foto: Eduardo de la Vega | El Sol de Hidalgo

Así, se comprometió a regresar en marzo para conocer el funcionamiento de la Megafarmacia, pero enfatizó que dejará de comercializarse de forma inhumana la medicina para las personas que más lo requieran.

La Megafarmacia del Bienestar, de 94 mil 546 metros cuadrados y que se ubica en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, cuenta con 9 hectáreas para almacenar todos los medicamentos, además de 98 andenes de recibo y 102 mil 323 espacios de almacenamiento.

Tiene una capacidad para albergar 286 millones de piezas de medicina en 5 mil 200 metros cuadrados, donde ya están instalados seis baterías de estantes y una red fría con ultracongeladores.

Foto: Eduardo de la Vega | El Sol de Hidalgo





|| Con información de El Sol de Toluca y EFE ||