Marcha del 8M en México: así se vivió el Día Internacional de la Mujer

Este viernes 8 de marzo se llevaron a cabo decenas de marchas en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Ataviadas con pañuelos rosas y verdes, cientos de miles de mujeres tomaron las calles para exigir respeto, justicia, reducción de la brecha de género, atención sanitaria, legalización del aborto, libertad sexual, entre otras peticiones.

A diferencia de años anteriores, en diversas ciudades se notó una mayor participación de mujeres; en algunos lugares como Querétaro, Tampico y Zacatecas se apreciaron grandes contingentes de mujeres.

Si bien en su mayoría fueron protestas pacíficas, en entidades como Zacatecas y Guanajuato hubo altercados.

Comenzando por el norte, en Baja California Sur, la Asamblea Feminista conformada por cientos de mujeres de La Paz recorrieron la ciudad para exigir igualdad, así como acceso efectivo a una vida digna libre de violencias, además de reclamar un alto a las simulaciones de justicia en la entidad.

Recordaron que de 2019 a la fecha se han presentado 21 feminicidios, la mayoría de estos casos en Los Cabos.

Foto: Adriana Márquez / El Sudcaliforniano

“Quisiera ser monumento para que me protejan”, “No más miedo, no más violencia”, “¿Tú qué sabes de miedo? Si no te tocó ser mujer”, “Que sean los vidrios del gobierno, no los cuerpos de las mujeres los que se quiebre”, “¿Por qué se asustan por las que luchan y no por las que mueren?, “Si me creen muy niña para protestar, también estoy muy niña para que me secuestren y maten”, fueron algunas de las leyendas y cuestionamientos que las marchantes plasmaron mediante pancartas de la mujeres en Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua





Tijuana también se vistió de morado "Vivas las queremos”, “Ni una más, ni una asesinada más”, “Señora, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas que exclamaron las manifestantes.

Foto: Ángeles García / El Sol de Tijuana

En Zacatecas diversos grupos de mujeres se han reunieron junto a sus madres y amigas para marchar por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

La entidad es una de las más azotadas por la violencia, es donde más asesinadn policías y tras el arranque de las elecciones se ha suspendido la búsqueda de desaparecidos.

Casi al finalizar la marcha se registraron diversos altercados entre grupos de mujeres y policías, lo que derivó en detenciones.

🟣👀Así concluyó la marcha del #8M por el #DíaInternacionalDeLaMujer, en Zacatecas, luego de los altercados registrados entre colectivos y autoridades.



📷 Flor Castañeda / El Sol de Zacatecas pic.twitter.com/lm0kpep3wG — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 9, 2024

En Tampico las mujeres comenzaonr a movilizarse desde la con diversas actividades, entre las que destacan renombres calles con el de mujeres víctimas de feminicidio, colocar mantas de denuncia y una caminata en el centro de esta ciudad.

Los hechos fueron la mañana de este 8 de Marzo / Miguel Díaz





Las colectivas feministas de Michoacán que conforman el Frente Violeta Michoacán (Fevim) marcharon por el Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel y en sus pancartas portaban frases denunciando casos de abuso sexual, la interrupción legal del embarazo, así como para exigir justicia para los casos de feminicidio y desaparición forzada de las mujeres.

Comienzan a reunirse mujeres, madres y niñas en la Calzada San Diego para dar inicio la marcha del 8M / Foto: Javier Guerrero | El Sol de Morelia





El tema de las Madres Buscadoras no pudo faltar, por ejemplo, ña representante de Madres Guerreras de León, Guanajuato, Martha Cecilia Reyes, dijo que en su colectivo en la actualidad buscan a 13 mujeres y a cuatro más las encontraron sin vida.

“Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, fue el gritó que acompañó la mañana de este viernes a un grupo de madres buscadoras que salieron a marchar por las calles de León para exigir justicia por sus hijas desaparecidas, en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

En la actualidad buscan a 13 mujeres y a cuatro más las encontraron sin vida. / Fotos: Francisco Meza / El Sol de León





Mientras que en Toluca, Edomex, integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl denunciaron agresiones físicas por parte de elementos de la policía estatal del Estado de México, ocurridas la tarde del 7 de marzo y por la mañana de este 8 de marzo.

Carmen Zamora, madre buscadora integrante de la Colectiva, reprochó que el gobierno estatal sea partícipe de la violencia ejercida contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl se manifestaron desde la tarde de ayer jueves a un costado del Palacio de Gobierno del Estado de México. Foto: Elizabeth Rìos / El Sol de Toluca





Al grito de ¡Justicia, igualdad y respeto! miles mujeres tomaron las calles de Puebla. La marcha estuvo marcada por un fuerte llamado a poner fin a la violencia de género, en un contexto donde los feminicidios, la violencia familiar, vicaria, digital y la falta de cumplimiento por parte de los deudores alimenticios han alcanzado niveles alarmantes.

Miles de mujeres marcharon por las principales calles de Puebla. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla





Más de 53 mil mujeres se contabilizaron en Guadalajara. La dependencia municipal detalló que en la marcha de la Glorieta Niños Héroes a Matute Remus participaron 3 mil 300 personas; mientras que en la manifestación que partió del centro de Guadalajara a la Glorieta Niños Héroes se contabilizaron 50 mil asistentes

Al grito de “¡El que no brinque es macho!”, miles de mujeres adolescentes y niñas pertenecientes a diferentes grupos feministas tomaron las calles del centro de Guadalajara para expresar su rechazo a la violencia que viven las mujeres y particularmente por los feminicidios ocurridos el pasado miércoles, de dos empleadas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara y una joven en un motel.





"Estamos furiosas -añadió- porque nos sobran las razones." Al día de ayer tenemos ocho feminicidios, y eso que solamente tenemos el registro de los que los propios medios de comunicación dan cuenta, dijo una enrevistada para El Heraldo de Tabasco.

“Cada año ha venido aumentando el contingente, porque también cada año ha venido aumentando la violencia contra las mujeres, no sólo en cantidad sino en crueldad", sostuvo la mujer.

La manifestación de mujeres logró llenar la mayor parte de la plaza de Armas en la ciudad / José Luis Tapia

Con información de Elizabeth Ríos / El Sol de Toluca; Jesús Domínguez / El Heraldo de Tabasco; Adelina Dayebi Pazos / El Sol de Tijuana; Javier Guerrero / El Sol de Morelia; Miguel Díaz / El Sol de Tampico; Karina Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua; Christian Rendón / El Sol de León; Alba Espejel / El Sol de Puebla; El Occidental