Marcha de la Unión Nacional de Trabajadores busca el cambio a favor de la fuerza laboral

Los líderes de la Presidencia Colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) hablaron sobre la importancia de la manifestación realizada esta tarde a nivel nacional, que partió del Monumento a la Revolución hasta la Plaza de la Constitución.

El capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA, el abogado Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM y el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), manifestaron que emplazaran al presidente Andrés Manuel López Obrador a establecer una mesa de trabajo para resolver los conflictos sociales acumulados

Lee también: Incremento en días de vacaciones presiona a empresas de NL: Caintra

De igual forma, buscan que el mandatario conozca las propuestas de nuestro proyecto alternativo de nación.

“Ahora perdemos y regalamos. Lo digo de manera muy honesta: regalamos la soberanía aérea. Es un tema de logística en el que nos equivocamos. El cabotaje es un tema nacional, de interés, de protección para toda la sociedad mexicana”, afirmó el capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

La marcha llegó esta tarde hasta el Zócalo capitalino. Foto: Sergio Vazquez | La Prensa

Previo al inicio de la marcha en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de los Trabajadores organizados, el líder de ASPA, expresó que la manifestación es la única forma de que se les tome en cuenta y destacó la indiferencia de la clase empresarial con respecto a los problemas que su sector tiene.

"Hay que mostrar con la marcha de hoy solidaridad entre todos los trabajadores porque se tienen revisiones salariales y contractuales de trabajo y este año se ve sumamente complicado.

"Tenemos conflictos en muchas de nuestras agrupaciones que ya no le importan a la clase empresarial, los trabajadores. Ya toman decisiones como en el SutNotimex, como en el Monte de Piedad, como en la Banca de Desarrollo, sin la participación de los trabajadores y de manera arbitraria. Creo que es momento de demostrar fuerza y solidaridad sindical de cara a la sociedad y la nación", afirmó.

Del pronunciamiento de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo que tiene 4 ejes principales e importantes.

"La inclusión de los trabajadores es medular en el proceso de cambio del país. Evidentemente hoy nos hemos dado cuenta y lo digo con todo respeto, el gobierno federal ha tomado decisiones y nos ha hecho a un lado a los que más hemos apoyado su proceso de transformación. Y hemos sentido que su política es contraria a los intereses de los trabajadores tanto en el campo como en la ciudad y en sectores como telecomunicaciones.

Así fue como inició el recorrido de la manifestación. Foto: Sergio Vazquez | La Prensa

“Hoy atienden a intereses sectoriales. En ese sentido uno de los pronunciamientos dice claramente que debemos recuperar la soberanía aeronáutica y de telecomunicaciones. También en el campo”.

En su oportunidad, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea Torres, manifestó que cada vez hay más conflictos laborales abiertos y no hay respuesta.

“A nosotros no nos dan respuesta hasta ahora en este cambio de la Cuarta Transformación. Los trabajadores de Notimex no hemos sido llamados al diálogo. La política laboral del presidente López Obrador fomenta más derechos sin que se nos tome en cuenta”.

Recordó que el próximo 21 de febrero serán tres años sin solución al conflicto con Notimex y sin diálogo. Señaló que el Jefe del Ejecutivo dijo que se solucionaría la situación con los trabajadores de Notimex en enero. “Ya son 31 días de enero y no hay diálogo”.

Telefonistas terminan tres años de conflicto

Por su parte, el líder nacional de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, agradeció a sus compañeros trabajadores, a los de la presidencia colegiada de la UNT y a todas las organizaciones.

"La solidaridad que recibimos. Recién acabamos de lograr un acuerdo que la mayoría de mis compañeros, el 85% y de ellos el 90% aprobó la propuesta que hicimos a la empresa Teléfonos de México. Y la verdad, que nos sentimos muy agradecidos, ya que sin su solidaridad y apoyo, hubiéramos visto muy complicado ese acuerdo", destacó.

De igual forma, habló sobre los años de conflicto que tuvieron, pero que raíz de la unidad de los empleados fue que salieron adelante.

"Ahora que habla Adriana Urrea de 3 años de huelga en Notimex, nosotros también tuvimos 3 años de conflictos y afortunadamente solo unas horas de huelga, pero también en nuestro caso, la fuerza, unidad y solidaridad de los trabajadores y las organizaciones fue clave para avanzar en este propósito, dijo.

La megamarcha sobre Paseo de la Reforma. Foto: Sergio Vazquez | La Prensa

Además, habló sobre los cambios que ha habido con el nuevo gobierno y la poca importancia que le han dado a su situación.

"A nosotros como telefonistas nos queda claro que sí es un momento de cambio, de transformación en el país, pero solo se consolidará con la participación de la sociedad; sí se hace presente y sí las organizaciones sociales y sindicales están presentes en ese proceso de cambio.

"Y no sé qué tanto le interesará al gobierno, es difícil de evaluar, pero no parece que hay mucho interés. Y nos toca a nosotros hacernos presentes, levantar la voz y plantear nuestras propuestas de cambio”, enfatizó Hernández Juárez.

Finalmente, adelantó que habrá otra manifestación para mayo y que intentarán crear un diálogo con el gobierno.

"Me parece fundamental esta marcha de hoy y, eventualmente también las acciones que podamos hacer de aquí a mayo que es cuando termina esta etapa y pensamos hacer una manifestación presencial muy importante

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Vale la pena intentar por todas las vías establecer ese diálogo con el gobierno, pero no nos puede detener lo que nosotros podemos hacer. Me parece que tenemos ahí una gran responsabilidad. Y no tengo duda de que podremos salir adelante", concluyó el líder de telefonistas.