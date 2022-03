Inició el primer Encuentro nacional de periodistas en Chiapas

En el Teatro Zebadúa en San Cristóbal de Las Casas, inició el Primer Encuentro Nacional de Periodistas, que congrega a comunicadores del país y de varias ciudades de Chiapas, hacen presencia el académico Jorge López Arévalo, hermano de Fredy López Arévalo, asesinado en esta ciudad en octubre pasado, también asiste su hermano Julio López Arévalo, comunicador, se tenía previsto iniciar a las once de la mañana, sin embargo, se retrasó y siguen haciendo presencia los comunicadores.

El primer orador, expuso que este evento es para exigir justicia por los crímenes en contra de los periodistas, alto a la violencia, castigo, las agresiones vienen desde servidores públicos de los tres niveles de gobierno, y el Estado Mexicano tiene que investigar quienes son los que están causando la agresión, a ellos les decimos que se tranquilicen, las 151 carpetas de investigación tienen que ser esclarecidas.

Que haya un recurso de los fideicomisos para las familias de los periodistas caídos, es ahora la exigencia, lo hacemos por los estudiantes, por la presentes y futuras generaciones, nosotros estamos llamados a generar un gran bloque para contener las agresiones, para ello, no podemos estar sueltos, ni ser pequeños islotes, que no se genere la falsa percepción, no estamos tomando partido, salvó por este oficio que es noble, el periodismo es nuestro verdadero partido, enfatizó.





Cada servidor público debe saber que no solo daña al oficio, están reventando a las familias





Tenemos que distender este ánimo de linchamiento, cada servidor público debe saber que no solo daña al oficio, están reventando a las familias, gracias a los que han llegado, la persecución es el pago de las consecuencias de nuestro trabajo, la petición es también una reforma laboral que nos puedan servir para hacer frente a esta andanada en nuestra contra, ejemplo de ello están los agravios también en Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que ha afectado a Adriana Urrea, periodista participante de este encuentro.

La comunicadora dijo que en Notimex desde hace dos años comenzó la agresión en contra del personal, dónde violan los derechos humanos y laborales, nunca antes se había presentado una situación así, sino porque las órdenes de trabajo es que las noticias tienen que ser golpeadoras, se les daba instrucciones para decir lo que no era real, se empezó a golpear al mismo gobierno y a compañeros, por ello, hemos emprendido una defensa para la defensa de nuestros derechos.

Hay quienes han muerto en plena lucha de sus derechos, al igual que sus esposas, y sin haber haber alcanzado la justicia laboral, compañeros de medios que nos han respaldado fueron víctimas desde Notimex, el maltrato es directo, nos han acusado de secuestro, de criminales, y cuando iniciamos la huelga hace 724 días nos amenazaron de muerte, expuso Urrea.

Lamentablemente han prohibido a muchos compañeros sumarse a la defensa de otros, es difícil cuando hay el intento de que callemos, este tiempo de asuntos es una práctica continua, y tenemos que unir fuerzas a pesar de tantos riesgos, destacó la comunicadora quien hizo un llamado para que haya unidad entre los miembros del gremio periodístico para que si agreden a un comunicador en Baja California, sepan que no está solo, igual que cuando se trate de pelear por los derechos laborales.









