INAI retoma sesiones tras parón de cinco meses

Luego de un parón de casi cinco meses, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), retomó las sesiones públicas este miércoles, en la que resolverán 5 mil 993 recursos de reclamación interpuestos por la ciudadanía.

Como lo adelantó El Sol de México la semana pasada, hoy el INAI se pondrá al corriente con los asuntos acumulados durante los más de 140 días que se encontró en una parálisis parcial debido a la falta del nombramiento por parte del Senado de la República de por los menos uno de los tres comisionados faltantes en el Pleno del organismo.

Los atendidos hoy no son todos los asuntos pendientes a resolver, pues aún quedan en fila 2 mil 550 recursos más que serán atendidos en las futuras sesiones, aunque dicha cifra corresponde al acumulado regular que tiene el INAI cuando funciona con la totalidad de los siete comisionados.

“Sin duda han sido meses difíciles, quienes integramos este instituto no hemos dejado de lado la causa por la cual llegamos a esta posición (...) por lo que no duden que este Instituto cumplirá a cabalidad con su función de cuidar los derechos humanos”, aseguró en conferencia de prensa previa al reinicio de sesiones públicas la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena.

La semana pasada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a favor del INAI para que pudiera llevar a acabo esta y las próximas sesiones públicas, no obstante, los comisionados recordaron que aún no ha quedado subsanada la obligación del Senado para hacer el nombramiento de los tres comisionados faltantes.

A razón de ello, a pesar de reconocer la “bocanada de oxígeno” recibida por la SCJN, como afirmó el comisionado Adrián Alcalá, el Pleno del INAI reiteró su llamado a los legisladores para que cumplan con su obligación y llenen las vacantes, dos de ellas que permanecen en ese estado desde el 1 de abril de 2022.

“Es preciso decir que el INAI ha sido respetuoso de las decisiones y de los tiempos de los poderes, pero no podemos dejar de hacer un respetuoso llamado al Senado de la República para que concluya con los procesos de designación de los integrantes del Pleno. Ello resulta necesario para que las y los mexicanos sigan contando con un organismo que garantice sus derechos humanos”, agregó Ibarra Cadena a nombre de sus compañeros.

Sobre lo dicho la semana pasada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta, quien a partir de ahora el INAI permitirá “golpeará” al presidente Andrés Manuel López Obrador, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas aseguró que eso no pasará, pues ellos, dijo, actuan de manera imparcial.

“Se dijo por el senador Armenta que habría revanchismos. Falso. Nosotros no vamos en contra con revanchismos. Desde el INAI nos conducimos de acuerdo a lo que dice la Ley, los recursos los interpuso la ciudadanía, no los comisionados del INAI, quien negó la información son los sujetos obligados, no nosotros”, replicó.

En este sentido, dijo haber perdido la esperanza en que el Senado de la República y en particular la bancada de Morena, la que ha frenado los nombramientos, cumpla con su obligación una vez se reinicie el período de sesiones el próximo viernes.

En su lugar se mostró a la expectativa para que el Pleno de la SCJN resuelva definitivamente este asunto y, en su caso, ordene a los legisladores a hacer por lo menos uno de los tres nombramientos, con lo que el INAI volvería a tener quórum y para sesionar de manera ordinaria sin necesidad de una suspensión.

“Esperemos que la Suprema Corte los obligue, pero ojalá antes de que los obliguen pues que designen (a los comisionados faltantes), yo creo que fueron seleccionados para ello y desafortunadamente son los senadores los que están malinformando al respecto, hay una campaña de desinformación (...) así que estamos esperanzados en la Suprema Corte de Justicia, (porque) la verdad en el Senado he perdido la esperanza”, finalizó.

