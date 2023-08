INAI reitera llamado al Senado para nombrar a tres comisionados faltantes

Por segunda ocasión desde las instalaciones del Senado de la República, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, hizo un llamado a los legisladores a que hagan los tres nombramientos faltantes que permitan volver a sesionar al organismo autónomo.

“Reiterar un respetuoso llamado a las y los señores Senadores a cumplir con ese compromiso que tienen frente a la sociedad, de poder integrar el quórum que es necesario para que el INAI pueda seguir sirviendo a México; se trata de garantizar el respeto a la democracia constitucional”, subrayó durante su participación en el foro Hacia un diagnóstico de la Inteligencia Artificial en México celebrado en la Cámara Alta.

Como lo hizo en aquella ocasión al rendir su informe de labores, la comisionada presidenta destacó que sin la funcionalidad plena del INAI, los derechos de la ciudadanía se ven lastimados pues no se puede garantizar el acceso a la información pública, así como a la debida protección de los datos personales.

El no poder acceder a estos dos derechos, alertó, deja en una situación de vulnerabilidad a la ciudadanía ante posibles amenazas a su privacidad por parte de entes públicos o privados, por lo que se advierte un “retroceso” a sus derechos y libertades.

“Ninguna nación será próspera si no tiene garantizada la seguridad digital, pero tampoco será democrática si no cuenta con instituciones autónomas con vocación social que impulsen el respeto a sus derechos y libertades”, dijo la comisionada Ibarra Cadena.

Asimismo, recordó que el martes se cumplieron cuatro meses de que el organismo que preside no puede sesionar de manera ordinaria pues no cuenta con los integrantes necesarios para hacerlo, motivo por el que acumula más de siete mil recursos de revisión, pues no pueden ser aprobados.

Al día de hoy son más de 120 días en los que el INAI se ha visto imposibilitado de sesionar de manera ordinaria tras la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Previo a abandonar su cargo, el organismo autónomo promovio una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se obligara al Senado a hacer este y otros dos nombramientos que permanecen vacantes desde abril de 2022.

El 13 de julio pasado, en sesión pública, el Pleno de la Corte atendió a la controversia, sin embargo, aunque concluyó que el Senado sí fue omisp en su obligación de hacer al menos un nombramiento, no se resolvieron los efectos del fallo, por lo que en los próximos días el Alto Tribunal debería resolver si ordena llenar las vacantes o si, en cambio, permite que el INAI pueda sesionar con sólo cuatro de siete integrantes.