INAI ordena a SRE revelar gestiones para traer cuerpo de Orión Hernández desde Gaza

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informe sobre las acciones que realizó para recuperar el cuerpo de Orión Hernández, quien fue privado de su libertad por el grupo terrorista Hamas.

La resolución del INAI surgió debido a que una persona solicitó que la SRE le proporcionara evidencia documental sobre las gestiones que realizó para su liberación entre el 7 de octubre de 2023, cuando fue capturado por Hamás, y el pasado 24 de mayo, cuando se recuperó su cuerpo.

¿Qué hizo la SRE para recuperar el cuerpo del mexicano secuestrado por Hamas?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó al solicitante que para liberar a Orión Hernández solo realizaron gestiones y contactos de forma verbal y no de manera escrita o electrónica, debido a la urgencia del caso.

El ciudadano que pidió esta información a través del portal de transparencia del órgano autónomo consideró esta respuesta incompleta y emitió una queja ante el INAI, al no corresponder a su solicitud.

Aun después de la queja, la SRE remitió un listado de diversas acciones llevadas a cabo, entre ellas, distintos encuentros entre autoridades nacionales.

Al atender el caso, el equipo del presidente del INAI, Adrián Alcalá, señalaron que se tuvieron múltiples acuerdos entre las autoridades mexicanas y extranjeras, así como que existieron llamadas telefónicas.

Por ello, el comisionado presidente del INAI determinó que esta respuesta a la queja, contrario a lo que se mencionó en un inicio, permitía inferir que por lo menos “debieron existir registros de estos encuentros”.

Además, en su análisis, se encontró que la solicitud se turnó a la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y a la Embajada de México en Israel, áreas que son competentes y que manifestaron no contar con documentos que acrediten las acciones realizadas. No obstante, la solicitud no fue turnada a la Embajada de México en Arabia Saudita.

Después de exponer su caso, ante el pleno del INAI, en sesión ordinaria, los cuatro comisionados determinaron en unanimidad que la SRE debe de modificar su respuesta y le instruyó realizar una nueva búsqueda con un criterio más amplio.