Nana se acerca a Chiapas como tormenta tropical

La madrugada del jueves, el huracán de categoría 1, "Nana", se degradó a tormenta tropical mientras se acerca al oriente de Chiapas .

Por tanto, se prevén lluvias intensas y rachas de viento de 50 a 60 km/h en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche, lo cual podría generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como oleaje en zonas costeras del Golfo de Tehuantepec, anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Imagen de Fenómenos #Meteorológicos Significativos de las 06:00 horas en: https://t.co/IulA5pNf6U pic.twitter.com/EyZpZN50k6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2020

"Nana" tocó Belice este jueves en áreas poco pobladas dejando tanto cortes del servicio eléctrico en zonas costeras como fuertes lluvias que provocaron inundaciones.

El Gobierno de Belice mantiene el aviso de huracán y pide a la población precaución durante las próximas horas y que se mantenga en el interior de sus casas, ya que las fuertes lluvias y los efectos del viento se están sintiendo con especial intensidad en el distrito de Stann Creek y otras partes del país.

➡️ Novichok, el arma química rusa con la que envenenaron a opositor Alexéi Navalni

Los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (NEMO, en inglés) de Belice informaron de que no hay energía eléctrica en el distrito Dangriga.



Además, indicaron que Nana no está ya sobre Belice, pero que el peligro no ha pasado debido a los remanentes. Sigue vigente un aviso de huracán desde la ciudad de Belice a la frontera sur del país.

Cabe destacar que Nana se formó esta semana como tormenta tropical durante su paso entre Jamaica y Quintana Roo, mientras que por la madrugada se convirtió en huracán categoría 1. Ahora perdió intensidad, se acerca a Guatemala y el extremo sureste México como tormenta tropical.

|| Con información de EFE ||