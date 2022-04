Hay 52 mil cuerpos sin identificar

EL SOL DE SAN LUIS. Existen 52 mil cuerpos o restos óseos no identificados bajo resguardo de los institutos forenses y morgues del país, aseguraron integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Además dijeron que México atraviesa una grave emergencia forense.

Los miembros del MEIF se reunieron con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, integrantes de la organización civil Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C. y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), quienes realizarán un proyecto de peritajes multidisciplinarios para identificar los cuerpos acumulados en el país.

“El Grupo Coordinador del MEIF se encargará de crear el plan de trabajo para la entrada en funciones con el objetivo de realizar labores en conjunto y de manera coordinada para el beneficio de familias que se encuentra en búsqueda de personas en situación de desaparecidas”, mencionaron integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.

De acuerdo con el MEIF, los servicios forenses ordinarios están rebasados debido al número creciente de cuerpos sin identificar y a que sus capacidades son insuficientes para atender las necesidades de identificación y restitución digna de cada una de las personas que ingresan como desconocidas.

En esta ocasión colectivos, organizaciones, integrantes de la sociedad civil y representantes de algunos organismos internacionales realizarán un proyecto de trabajo nacional en el cual se determinará qué tipo de estrategias y acciones permiten entender y atender la crisis forense y de identificación, y en su caso, la restitución digna de los cuerpos o restos a las familias, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

“La creación de este mecanismo fue a través de un largo proceso de más de dos años en el que se estuvieron discutiendo muchos factores para que fuera un acuerdo bien constituido, en el cual estuvo presente la presidenta Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C, Edith Pérez Rodríguez", señaló Teresa Medina, integrante de esta asociación y madre de Perla Guadalupe Padrón Castillo, desaparecida en el municipio de Ciudad Fernández en el año 2013.

En 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación del mecanismo y se definieron sus alcances, competencias y funciones, pero fue hasta enero de este año que el Grupo Coordinador presentó su ruta preliminar de trabajo, luego de una decena de reuniones con más de 33 colectivos de México y Centroamérica.

Estos colectivos de familias víctimas colaterales de desaparición se reunieron con el MEIF en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.

También se llevaron a cabo reuniones con familiares y defensores de personas migrantes desaparecidas de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“EL MEIF fue creado por el impulso de las familias víctimas colaterales de desaparición forzada en México, quienes desean esclarecer bajo la creación de una base de datos, cuántos restos humanos se encuentran sin identificar, mismos que se encuentran bajo resguardo de los servicios forenses de cada estado del país”, explicaron.

Cabe señalar que desde el año 2019 el MEIF trabaja de manera conjunta con Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., con quienes han realizado jornadas de investigación para ir conformando los planes de trabajo con este mecanismo.

“El proceso no fue fácil, a las familias nos corre prisa, nos urge, no tenemos tiempo, pero seguimos, presentamos nuestros argumentos, emitimos nuestras opiniones y a veces decir nuestro punto. Al final, desde la diversidad de opiniones construimos. Suma no resta, a eso apostamos con el MEIF”.

Todo este trabajo en conjunto se realizó con la finalidad de saber cuáles son las principales dudas y preocupaciones de las familias y colectivos de búsqueda en el país.

Lo que derivó en una planeación de trabajo, donde el MEIF integró una unidad de análisis de datos y una unidad de especialistas forenses, las cuales tienen como objetivo central la Identificación forense, la elaboración de un acuerdo con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), así como políticas y planes para la elaboración de identificación humana efectiva.