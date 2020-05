Gobierno federal oculta muertes en CDMX por Covid-19: NYT

El gobierno mexicano ha ocultado la cifra real de muertes por Covid-19 en la Ciudad de México, donde, de acuerdo con funcionarios locales, el número de decesos por el virus es más de tres veces al reportado por autoridades, informó el diario estadounidense The New York Times.

Señaló que la Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno, "con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la capital", sin embargo, esto no ha sucedido.

Asimismo, detalló que médicos en hospitales de la ciudad han declarado que autoridades están ocultando las cifras de muertos en el país. "En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, tendidos en colchones. Hay personas mayores apoyadas en sillas de metal sobre colchones porque no hay suficientes camas (…) otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio, muchos mueren en esa búsqueda".

Mundo ¿Cuándo terminará la pandemia del coronavirus en el mundo?

Datos revisados por The New York Times muestran que funcionarios de la Ciudad de México han tabulado más de 2 mil 500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con el Covid-19, sin embargo, el gobierno federal informa de 700 decesos en la capital y municipios aledaños.

A nivel nacional, -sostuvo el diario- el gobierno federal ha reportado menos de 3 mil muertes por el virus, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país con 120 millones de personas, pero expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real de epidemia porque están haciendo pruebas a muy pocas personas.

"Sólo 0.4 personas de cada mil en México se hacen la prueba del virus, de lejos la promoción más baja entre las decenas de naciones de la Organización de Cooperación y Desarrolló Económico (OCDE) , que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas".

En semanas pasadas el gobierno de México aseguró que le ha ido mucho mejor que a muchos de los países más grandes del mundo. "Hemos aplanado la curva", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Sin embargo, -aseguró The New York Times- el gobierno no respondió a preguntas acerca de muertes en Ciudad de México, asimismo, denegó las reiteradas solicitudes del diario de que identificara todas muertes relacionadas con enfermedades relacionadas desde enero, aduciendo que los datos estaban incompletos.

Sociedad Hospitales privados reportan saturación en cinco estados por Covid-19

Las inconsistencias en datos sobre el Covid-19 han ocasionado críticas por parte de exfuncionarios al gobierno. El diario estadounidense mencionó que el exsecretario de Salud, José Narro Robles, acusó que López-Gatell le miente al pueblo de México respecto a las cifras reales, dichas declaraciones fueron realizadas por el exfuncionario a El Sol de México.

En la entrevista con el periódico de la Organización Editorial Mexicana (OEM), José Narro acusó que "nadie en su sano juicio puede decir cuántos son los casos (de Covid-19) y dónde estamos en la curva de la epidemia".

José Narro aseguró que "no hay modelo matemático predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información (...) es muy difícil decir en qué punto de la epidemia, de la curva, estamos porque el señor López-Gatell ha cambiado, ha mentido y ha trasformado la realidad".

Tras las acusaciones de José Narro, las cuales se suman a las de exsecretarios de Salud como Julio Frenk y Salomón Chertorivski, quienes señalaron a El Sol de México que la conducción de la pandemia no tiene claridad, consistencia, ni es creíble en el manejo de los datos; López-Gatell mencionó que "cada quien que opine lo que quiera".

Respecto a las muertes por Covid-19, The New York Times sostuvo que en la Ciudad de México las dudas iniciaron hace un mes, cuando la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó a sospechar que los datos federales y los modelos sobre la epidemia eran defectuosos, según tres personas con conocimiento del asunto.

Las personas señalaron que ella ya había ordenado a su personal a que llamara a cada hospital público de la capital para preguntar sobre todas las muertes relacionadas con el Covid-19, confirmadas y sospechosas. "En las últimas semanas, esa gestión encontró que las muertes fueron tres veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal".

Sin embargo, Sheinbaum Pardo declinó a hacer comentarios para el artículo de The New York Times. El diario expuso que la jefa de gobierno "es reacia a avergonzar al presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente, su aliado político cercano".

Pero los datos de la Ciudad de México ponen en duda la compresión que tiene el gobierno federal de la crisis sanitaria en el país.

Una de las principales razones de la diferencia entre las cifras de muertos es la manera en que el gobierno federal está examinando, aprobando e informando los datos. Los resultados oficiales incluyen un rezago de dos semanas, dicen personas que conocen el proceso, lo que significa que no se dispone públicamente de información oportuna.

Expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el dañó del Covid-19 pueden no ser confiables.

La falta de información ha dejado a muchos mexicanos la sensación de que su país ha evitado los brotes que afectan a naciones como Estados Unidos, donde cerca de 1.2 millones de personas han sido infectadas y más de 70 mil personas han muerto, según los Centros para el Control de Enfermedades.

En el último mes, el gobierno sumó a expertos para revisar los datos y el análisis sobre Covid-19, a instancias del secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios. Pero incluso esos modelos más recientes se sustentan en suposiciones que los expertos consideran inadecuadas.

El modelo que se cree ahora usa el país supone que sólo el 5 por ciento de la población infectada presenta síntomas, y que sólo el 5 por ciento de esos pacientes irán al hospital, según los documentos de modelado obtenidos por The New York Times.

"Hasta 730 mil casos de Covid-19"

A este artículo del diario estadounidense se suma la estimación de casos de Covid-19 en México que realizó El País, quien dijo que la cifra de contagiados a nivel nacional se sitúa entre 620 mil y 730 mil, y no 29 mil 616 como sostuvo López-Gatell en conferencia de prensa el día de ayer.

El País dijo que partieron de una estimación estadística propia, y calcularon que México tendría entre 620 mil y 730 mil casos sintomáticos acumulados desde le inicio de la pandemia.

Expuso que México no puede dar una cifra exacta de contagios, pues "a duras penas puede considerarse el valor de 26 mil casos confirmados como aproximado. Su sistema sanitario, dispone de otros instrumentos para ampliar y complementar este número, uno de ellos ha sido empleado desde el principio: el sistema Centinela de vigilancia epidemiológica".

México ¿Qué es el modelo centinela de López-Gatell para contabilizar infectados por Covid-19?

Sin embargo, -dijo el diario español- el argumento de la Secretaría de Salud para poner su estimación basada en Centinela en un segundo plano tiene que ver con la entrada en la "Fase 3" de la pandemia, en ella según palabras del director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, el objetivo es proyectar en qué partes del país se van a dar los picos epidémicos y esto va directamente relacionado con la disponibilidad de servicios de salud.

Y para poder estimar y proyectar esta carga, el modelo Centinela no tiene ese propósito, porque como lo explicó López-Gatell el pasado 3 de mayo, "Centinela se fija exclusivamente en datos pasados".

Alomía detalló a El País que disponen de un "modelo matemático" distinto a la estimación que hasta ahora producían con Centinela, explicó que "de la mano del Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia ( Conacyt), científicos matemáticos con experiencia epidemiológica están modelando esta proyección que permiten saber en qué fechas aproximadamente en Cancún, Tijuana, Villahermosa o Ciudad de México, por ejemplo, se van a presentar los picos epidémicos, se va a incrementar la demanda de hospitalización y eso tiene una utilidad relevante para movilizar recursos.

Al ser cuestionado en qué consiste ese "modelo matemático", el director de Epidemiología aseguró que "es propiedad intelectual del Conacyt y, por ahora, no es público".

Ante la ausencia de una versión pública del modelo productivo, y la descontinuación aparente de las estimaciones basadas en Centinela, se han incrementado las críticas al gobierno mexicano por la falta de claridad hacia los ciudadanos, "que pueden considerar que llevan tres semanas a ciegas con respecto al tamaño estimado del contagio del Covid-19".

"Hay más muertes por Covid-19"

Mientras que The Wall Street Journal señaló que México ha agregado una nueva estadística sobre Covid-19: muertes que podrían haber sido causadas por el virus, una admisión de que faltan pruebas.

Reiteró que el país ocupa el último lugar en las pruebas de Covid-19 entre los miembros de la OCDE, con sólo 0.4 pruebas por cada mil personas. Por el contrario, Estados Unidos ha realizado 16 pruebas por cada mil e Islandia lidera con la tasa más alta de pruebas, 135 por cada mil.

El diario estadounidense dijo que el recuento de presuntas muertes fue de sólo 245 personas para todo el país a partir del jueves.

Pero hay evidencia de que el número de muertos en México por la pandemia podría ser mucho mayor que el registrado oficialmente, según una revisión de datos de salud y certificados de defunción que realizó The Wall Street Journal, así como testimonios de trabajadores de funerarias y médicos.

México "Todo es absolutamente transparente", López-Gatell niega que México oculte cifras de Covid-19

Revisó 105 certificados de defunción médicas archivados en los registros civiles locales en la Ciudad de México en sólo cuatro días a finales de abril. En 52 de ellos, ocho de cada 10, el médico agregó en la siguiente línea: "probable Covid-19", "sospechoso Covid-19" o similar.

Sólo cuatro de los certificados de defunción enumeraron a Covid-19 como causa confirmada de muerte.

Indicó que si bien está no es una muestra científica, el hallazgo sugiere que por cada caso oficial de muerte relacionada con Covid-19 en México, podría haber muchos más sin explicar.

Los expertos aseguran que muchos países están contando menos muertes relacionadas con la enfermedad, pero "el problema podría ser especialmente grave en México".

Asimismo, el diario concordó con los anteriores medios (El País y The New York Times) que el país tienen uno de los mayores retrasos en las estadísticas de mortalidad, pues mientras en otros países están notando un gran salto en la mortalidad por encima del promedio en la últimas semanas, México carece de los datos, que no se publicaran hasta mediados del próximo año.

Un aumento de infecciones respiratorias graves en abril también apunta a la probabilidad de un número de muertes mayor al registrado.

Los casos de enfermedad respiratoria aguda grave aumentaron 11 veces en abril en comparación con el mes anterior, según datos publicados por la Secretaría de Salud. En abril hubo 44 mil 333 casos mensuales, mientras que en abril de 2019 hubo solo 4 mil 80. Por lo general, la mayoría de los casos ocurren de diciembre a marzo durante la temporada de influenza.

La respuesta de López-Gatell a medios

Tras los señalamientos de los medios internacionales, el subsecretario de Salud admitió que en México las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar, ya que algunos pacientes llegan a los hospitales en un estado de gravedad que no permite que se les realice la prueba.

Mencionó que le llama la atención que justo el viernes 8 de mayo, cuando se esperaba tener el punto más alto de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, "aparecieran de manera casi sincrónica" notas en la prensa internacional sobre este tema.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

López-Gatell agregó que estas notas fueron difundidas en México por varios protagonistas que son "individuos ligados a administraciones anteriores, ligados a la industria farmacéutica y de los insumos, en general de industria de la salud, y algunos cuantos ligados con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad".

Previamente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se pronunció y afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no oculta cifras ni información sobre las cifras de la pandemia en el país.