Facultad de Derecho llama a la unidad universitaria frente a caso Yasmín Esquivel

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un llamado a todos los universitarios a cerrar filas a favor de la casa de estudios frente a los cuestionamientos que ha recibido por la acusación de plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel.

A través de sus redes sociales, el plantel dirigido por el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante apeló a la unidad universitaria para defender a la institución y su autonomía.

Asimismo, reiteró su apoyo al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, luego de que esta tarde descartó −momentáneamente− sancionar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el plagio de su tesis de licenciatura.

“La Facultad de Derecho reitera su apoyo solidario al Jefe Nato de la UNAM, Enrique Graue. Convocamos a todos los universitarios a la unidad en defensa de nuestra institución y su autonomía”, escribió.

El plagio reconocido por la Universidad, precisamente lo habría cometido la ministra Esquivel en perjuicio del exalumno de esta Facultad, Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Esta acción, la cual hoy mismo fue calificada por el rector de la UNAM como “una conducta reprobable”, habría sido cometida con la participación activa de la maestra Martha Rodríguez, quien en entre 1985 y 1987 se desempeñó como asesora de tesis de ambos alumnos.

Derivado de esta acción y tras el análisis de las pruebas, la Universidad Nacional optó por despedir a la maestra y rescindir su contacto tanto en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, como en el plantel de Ciudad Universitaria.

En cuanto a la ministra Yasmín Esquivel, en un pronunciamiento hecho esta tarde, el rector Enrique Graue Wiechers informó que la casa de estudios se encuentra analizando las sanciones que se podrían aplicar para el caso de plagio.

No obstante, debido a que no está contemplado en su legislación, de momento no pueden proceder sanciones como el retiro del título, pero advirtió que este hecho será revisado por la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la cual se encargará de continuar revisando las pruebas y plantear las posibles acciones a emprender.

“Se muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”, concluyó.