Estallaría huelga en Telmex el 2 de septiembre, advierte líder sindical

Por las jubilaciones están en problemas en la revisión del contrato colectivo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y la empresa Teléfonos de México, denunció su secretario general, Francisco Hernández Juárez. De no llegar a acuerdos, estallará la huelga el miércoles 2 de septiembre.

“Estamos con problemas porque la empresa considera que nuestra jubilación debe ser el costo de todas las incidencias que hemos tenido con la regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y con sus propias decisiones, ya que sacó los servicios más rentables de Teléfonos de México y claro, que cayeron los ingresos de la empresa. Y ahora, la nómina y el contrato ya le parecen demasiado caros y cree que debemos aceptar este sacrificio; pero los compañeros no están para nada de acuerdo”, asegura a El Sol de México.

Explica en entrevista: ya le ayudamos a modificar para que salgan con más años de servicio los telefonistas, que se queden más años en servicio y que su salario no se incremente con tantas prestaciones al final. Ya lo ajustamos dos veces a la baja. Apoyamos a la empresa con un programa de permanencia voluntaria y redujimos en 30% el ritmo de las jubilaciones.

Después, la empresa nos dijo que el pasivo laboral era lo que más le preocupaba, el hecho de constituir la Bolsa de Pensiones. Le ayudamos a reducir el pasivo laboral. Hicimos un programa y cuando lo teníamos armado, dijo que también quería que no hubiera jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso. Y ahí ya no hubo acuerdo.

"Además, dice que no va a revisar nuestro contrato como por ley corresponde cada año, porque no aceptamos que se modifique la jubilación y pues no, no estamos de acuerdo. Y sí no hay acuerdo, va a haber conflicto de huelga, para el 2 de septiembre”, enfatiza.

Con 60 mil trabajadores, 30 mil en activo y 30 mil jubilados, Hernández Juárez, comenta:

“Tuvimos que hacer un paro nacional para expresar el rechazo de las y los trabajadores. Y las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social (STPS) nos convocaron y estamos negociando desde el viernes (21 de agosto) a ver si logramos un acuerdo antes del día 2 de septiembre. ¡Ojalá! Pero se ve difícil”.

¿Está la empresa en posición irreductible?

-Pues sí, la empresa tomó decisiones sobre Teléfonos de México que la afectaron como sacar los servicios más rentables: la telefonía celular, el manejo de datos, en fin. Y separar la fibra óptica de Telmex. Y el IFETEL contribuyó afectando las tarifas a Telmex y obviamente, ahora ya la nómina y el contrato parecen muy voluminosos.

Pero fueron decisiones de ellos. Nosotros creemos que no se vale que nos quieran cargar el costo a los trabajadores y por eso, la gente está muy inquieta.

Afortunadamente la acción que tomamos el viernes de la semana pasada, fue muy contundente, muy disciplinada, muy unitaria. Tenemos confianza de que eso va a ayudar a encontrar la solución; pero sí. La empresa está muy insistente.

¿La acción del viernes cuál fue?

-Suspendimos labores en todo el país. No afectamos el servicio, pero ningún trabajador se presentó a trabajar. Y la verdad, por el nivel de contundencia y efectividad que tuvimos creo que hizo pensar a la empresa que tiene que hacer un acuerdo con los trabajadores.

¿Qué les ofrecían acciones a cambio de las jubilaciones?

-Sí. Un trabajador o trabajadora de Teléfonos de México. cuando se jubila, además de su salario se lleva aumentado a su salario lo que le pagan en prestaciones: vacaciones, aguinaldo, entre otros. Para que a la empresa le resulte menos costoso, le cambia la parte de prestaciones por un paquete accionario. Es como si le adelantara el salario de prestaciones durante su tiempo de jubilación. Nos parece que es posible. Estamos en ese entendido.

Pero es voluntario, quien quiera. Quién no, se quedará como está actualmente, y esto ayudará a bajar el pasivo de la empresa. Es por acciones su pasivo laboral.

¿Lo ve bien, como líder sindical?

-Sí, esa parte sí. Creemos que la podemos resolver, sí es voluntario. Y puede ser todo su salario integrado o una parte. Pero de todas maneras seguirá recibiendo su salario como activo durante todo el tiempo que esté jubilado. Eso no se quita. Es una de las prestaciones que más peleamos y más defendemos. Son prestaciones y ese es el punto.

En México, los empresarios se han acostumbrado a tener éxito a base de mantener salarios bajos, sin prestaciones. Ya es tan grave el asunto que no nos permiten participar en los acuerdos comerciales en el mundo y competir solo por mano de obra barata.

Entonces, nosotros somos de los que hemos logrado superar eso. Ahora dicen que resolver el problema es bajarnos a los que tienen salarios más bajos. Nosotros decimos porque no igualan a los trabajadores con los mejores salarios.

Ese es el pleito: no aceptar ya salarios miserables de ninguna manera, ni empleos sin prestaciones como ha dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT): empleos decentes.

¿Esto lo marca el T-MEC?

-Así es. A México lo van a estar vigilando por eso, por los salarios y la democracia sindical.













