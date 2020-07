Empresas de Ciudad Juárez quiebran por cierre de frontera

CD. JUÁREZ. La extensión del cierre de la frontera entre Estados Unidos y México hasta agosto ha puesto en jaque a las pequeñas y medianas exportadoras y empresas de logística fronterizas que han visto derrumbar sus negocios por las precauciones binacionales ante el Covid-19.

De acuerdo con datos de El Paso Metropolitan Planning Organization (MPO) y del Texas Center For Border Economic and Enterprise Development, desde marzo pasado, cuando ambas naciones acordaron por primera vez prohibir los cruces no esenciales en la frontera común como medida para evitar la propagación del coronavirus, más de 100 empresas dedicadas a la transportación de mercancías han cerrado en ambos lados o se encuentran al borde de la quiebra sólo en la frontera entre Texas y Ciudad Juárez, por donde se estima, más de dos millones de personas cruzan diariamente en condiciones normales.

Desde 1992 Arturo Antonio Ortiz se ha desempeñado en diferentes empresas comercializadoras de mercancías en la frontera de El Paso con Ciudad Juárez, como Hunt Transpor, Inc., sin embargo, desde marzo pasado el número de trámites ha decaído de forma tan drástica, que ha sido necesario para su subsistencia explorar otras actividades empresariales.

“Es muy sencillo, si la gente de México no viene a hacer compras, entonces no hay importaciones”, dijo el importador en entrevista telefónica con El Sol de México.

“La situación es crítica, ya que, de tener varios trámites de importación o exportación en un día, ahora todo se resume en tener un trámite a la semana, y a veces ninguno”, agregó.

Aseguró que la necesidad de pagar rentas y sueldos lo ha orillado a buscar nuevas formas de ingreso, por lo menos, hasta que acabe el cierre de fronteras.

“Yo estoy sacando apenas lo necesario para subsistir, y pues igualmente tuve que darme de alta como chofer de El Paso a Juárez, pero tampoco es una situación cómoda, pues en el cruce me cuestionan si es realmente indispensable que vaya a Juárez, y lo peor es que me dijo un inspector que el cierre puede ir hasta diciembre”, afirmó.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2019 Ciudad Juárez rompió récord en las exportaciones que se envían a Estados Unidos por la vía terrestre, al acumular 66 mil 731 millones 373 mil dólares en los 12 meses. La hoja informativa por medio de la cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer el acuerdo con México para “limitar los viajes no esenciales a través de las fronteras” de Estados Unidos, México y Canadá, ha tenido ya cuatro diferentes fechas de aplicación, a medida que la pandemia mantiene una línea ascendente en número de casos y fallecimientos. Dicha hoja informativa fue creada el 23 de marzo pasado, actualizada el 21 de abril, 20 de mayo; el 16 de junio y la última vez, el pasado 14 de julio.

“No sería prudente” que Estados Unidos abriera su frontera con México el próximo 21 de julio, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, sobre el análisis que se realiza con sus pares estadounidenses.