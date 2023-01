Mi agresor ha quedado libre, denuncia saxofonista Elena Ríos

Oaxaca.- La saxofonista Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, denunció que su agresor, Juan Vera Carrizal, quedó libre gracias a "una audiencia maquillada y un acuerdo pactado”.

El juez Teódulo Pacheco Pacheco dictó prisión domiciliaria al exdiputado del PRI, acusado de ser el autor material del intento de feminicidio contra Ríos, quien fue rociada en la cara y cuerpo con ácido por Juan Antonio Vera Hernández, hijo del político y quien aún se encuentra prófugo de la ley.

Sin embargo, la vocera del Poder Judicial del estado de Oaxaca, Mariana Wade, aclaró que el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario no significa que el acusado haya quedado en libertad o inocente en el caso.

Esta semana, a través de su cuenta de Twitter, Elena dio parte y seguimiento a su caso, expresando la serie de irregularidades que se registraron durante la audiencia contra Juan Vera y acusó al juez de violencia institucional para beneficiar a Vera Carrizales.

“El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor, los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’”, escribió este sábado, horas antes de conocer la decisión.

Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor a quedado libre.



La saxofonista enfrentó una semana complicada debido a los seis días que duró la audiencia para dar el fallo, donde hubo jornadas que duraban más de 13 horas, las citas eran por madrugada y señaló que siempre predominó la intención del juez Pacheco por liberar al exdiputado oaxaqueño.

Incluso, en el día tres de la audiencia virtual, Elena fue silenciada por el juez y hasta la sacó de la sesión.

No se me está permitiendo siquiera el uso de la voz y me silencian a cada momento.

Un Juez Federal ya le notificó a Teódulo Pacheco Pacheco que la audiencia no puede seguir.



Un Juez Federal ya le notificó a Teódulo Pacheco Pacheco que la audiencia no puede seguir.

‼️Están desacatando una orden federal‼️

Volví a solicitar el uso de la voz y me acaban de sacar nuevamente de la audiencia virtual, no me dejan hablar.

Elena Ríos indicó que el juez les advirtió a ella y su abogada que no pueden intervenir en la resolución. “Dice palabras que mi asesora Diana Cristal González y MP no dijeron", agregó.

"No entiendo aún por qué tanta saña por pedir justicia y que apegada a la ley no da lugar a que liberen a quien me quiso matar con ácido", expresó.

Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodoElena Ríos

Tras la agresión con ácido en 2019, la saxofonista permaneció en la Ciudad de México recibiendo atención médica, de la cual fue dada de alta en enero de 2021.

Elena siempre acusó de la agresión a Vera Carrizal, quien se entregó a la Fiscalía General del estado el 6 de abril de 2020, para luego ser recluido en el penal de Tanivet, del cual posiblemente ya salió este sábado.

Ríos ha emprendido una campaña para exigir justicia y desde el primer minuto acusó que autoridades judiciales de Oaxaca estaban coludidas con sus agresores.

En mayo de 2022 acudió a Palacio Nacional para tratar de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí denunció que la familia del exdiputado Juan Antonio Vera sobornó a magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que otorgaran un amparo que reclasificara el delito, de tentativa de feminicidio a agresión.

Por el ataque con ácido a la saxofonista Elena Ríos fueron detenidas tres personas: dos presuntos autores materiales, uno de ellos, Ponciano Hernández, falleció en el penal tras sufrir un infarto; y el exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, hoy ya en arraigo domicilario. Sin embargo, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, sigue prófugo, pese a la orden de aprehensión que pesa en su contra por el delito de tentativa de homicidio.

Gobernador difiere de resolución del juez

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su desacuerdo con la decisión emitida por el juez Pacheco sobre modificar la medida cautelar a Juan Carlos Vera Carrizal.

“Debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena”, afirmó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Aunque soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, no estoy de acuerdo con la resolución del juez en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal. Debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 21, 2023

Además, señaló que la violencia contra las mujeres requiere el compromiso de los tres órdenes gubernamentales y que no puede quedar en la indiferencia ante la determinación.

