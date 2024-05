El guardián de las monarcas: quién es Karina Alvarado y su relación con el caso Homero Gómez

El 9 de mayo Netflix estrenó el documental El Guardián de las Monarcas, en el cual aborda la historia de Homero Gómez, un ambientalista defensor de los bosques y de la mariposa monarca, batalla que le costó la vida.

Homero Gómez era un defensor de los bosques contra la tala ilegal y grupos del crimen organizado, debido a que el documental de Netflix informa que los montes de Michoacán son utilizados por grupos del crimen organizado para instalar narcolaboratorios de metanfetamina.

En El guardián de las monarcas, David Saucedo, asesor del Centro de Inteligencia de 2006 a 2012, informa que los narcolaboratorios, la tala ilegal y el cobro de derecho de piso pudieran tener relación directa con la muerte de Homero, quien murió desde 2020 y aún no recibe justicia.

El documental de Netflix trata de revelar algunos detalles que rodean su desaparición y muerte, pues la versión de la Fiscalía de Michoacán asegura que falleció por ahogamiento; sin embargo, los familiares aseguran que recibieron una llamada que les informó que había sido secuestrado, por lo que consideran que pudo haber sido asesinado. En la búsqueda de esclarecer el caso, implican a figuras políticas como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y la actual regidora de Ocampo, Michoacán, Karina Alvarado.

¿Por qué Karina Alvarado se relaciona con la muerte de Homero Gómez?

De acuerdo con el documental, la última vez que vieron con vida a Homero Gómez fue en una carrera de caballos en El soldado anónimo, municipio de Ocampo, Michoacán. En ellas, el activista estaba acompañado de la síndica del municipio Elizabeth Guzmán, la regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado y su esposo, el diputado Octavio Ocampo.

Sumado a ello, tras el hallazgo de su cuerpo, tanto Karina Ocampo, como su esposo, buscaron amparos legales rápidamente, según informa el documental. Y, las sospechas en su contra aumentaron cuando encontraron el celular y tablet de Homero Gómez con un acompañante de la regidora.

Es por ello que en redes sociales, la opinión pública se volcó en contra de la regidora, inculpándola directamente por la muerte de Homero Gómez, pues aseguran que ella lo entregó al autor intelectual de su muerte.

¿Cuál es la versión de Karina Alvarado?

Durante una entrevista para Mizitacuaro.com, Karina Alvarado asegura que Homero Gómez era su amigo y se llevaban “muy bien”, e incluso declara que “era una persona muy atenta”, pues cuando estuvo a cargo de la delegación de turismo del estado tuvo que visitar el santuario de la Mariposa Monarca, especie a la que defendía el ambientalista.

Además, niega haber solicitado un amparo y asegura que su amigo tomó las cosas de Homero para dárselas después, porque “nunca se iban a imaginar que iba a suceder lo que pasó”.

Me hacen comentarios como tú lo entregaste, ¿a quién?, no había algún solo motivo para que hiciera algo de esa magnitud. Karina Alvarado, regidora de Ocampo.

Finalmente, aseguró que no compartió su versión para el documental El guardián de las monarcas, pues no la “buscaron de la forma adecuada” y “no lo vio necesario”. Incluso asegura que "no tuvo la obligación de participar porque ella colaboró con las autoridades".

¿Quién es Karina Alvarado?

Karina Alvarado en 2020, durante la muerte de Homero Gómez, se desempeñaba como regidora de Zitácuaro, y actualmente ocupa el mismo cargo público pero en el municipio de Ocampo, Michoacán.

Karina Alvarado estudió Mercadotecnia y tiene una maestría en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey.

Actualmente recibe hate en redes sociales por el documental que, en sus palabras, exhibe “el error de haber estado en un lugar en el que no debió haber estado”.