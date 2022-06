Descarta EU daño en relación con México si AMLO no va Cumbre de las Américas

El gobierno de Estados Unidos aseguró que si el presidente López Obrador decide no asistir a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará la siguiente semana en Los Ángeles, California, no dañará la relación con México ni la cooperación en temas como el migratorio.

En conferencia de prensa telefónica, Juan S. González, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que el gobierno de López Obrador solicitó directamente que Cuba asistiera al encuentro hemisférico y que las conversaciones que funcionarios han mantenido con México han sido al respecto.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política AMLO recibe invitación a Cumbre de las Américas, pero aún no decide si asistirá

“Nuestra relación con México continua siendo positiva y seguirá siendo positiva. México solicitó que Cuba asistiera y creo que México tiene una alianza cercana en una serie de temas con la isla, pero hemos hablado de una manera cordial”, afirmó.

López Orador ha mantenido su postura de no asistir a la Cumbre si todas las naciones de la región no son invitadas, pero hasta ahora no ha hecho público que acudirá o no a la cita en Los Ángeles.

González aseguró que a una semana del encuentro, aún se “están haciendo consideraciones” para concretar la lista final de las naciones que serán invitadas.

“No puedo abundar demasiado, pero todavía tenemos consideraciones finales, pero vamos a informar”, señaló.

Política AMLO confía que EU invite a Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

La Casa Blanca ya confirmó que no enviará invitación a Venezuela ni a Nicaragua, países a los que considera no democráticos, mientras que el caso de Cuba todavía no hay una decisión final, pero si llegara a enviarse una invitación sería para un funcionario menor.

El funcionario subrayó que lo importante de la Cumbre deberían ser las razones por las que las naciones del continente se reunirán y no tanto enfocarse a quien invitar o no. “Dejemos que los resultados hablen por sí mismos”, dijo.

González adelantó que durante el encuentro, el presidente Joe Biden promoverá la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos como mecanismo para defender y promover la democracia.