Cubrebocas no sustituye el #QuédateEnCasa: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el cubrebocas no sustituye el #QuédateEnCasa para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, - destacó- es un elemento complementario.

López-Gatell dijo que usar cubrebocas puede disminuir la transmisión de la infección, sobre todo en las personas que tienen los síntomas hacia otros, pero - dijo- quedarse en casa permite que millones no estén en el espacio público y no estén contagiando unos a otros.

"El cubrebocas puede ser un elemento complementario, pero lo más importante es quedarse en casa para no contagiar", señaló el subsecretario de Salud en un video compartido en redes sociales.

Detalló que el cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza, ya que quien lo utiliza siente que está protegido, entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir y convive con otros en demasiada cercanía.

Usar cubrebocas como medida auxiliar para prevenir #COVID19, no significa que millones de personas puedan ocupar el espacio público en la fase 3 de la epidemia, cuando se calculan mayores niveles de transmisión y ocupación en hospitales. Lo más importante es #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/WBcmh2v3u3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 29, 2020

Asimismo, dijo que el cubrebocas se tiene que usar todo el tiempo, pero este debe cubrir perfectamente nariz y boca porque si se hace un mal uso no servirá e incluso puede ser perjudicial.

"Si nos cansamos del cubrebocas, nos acalora, nos pica, nos irrita y entonces no lo quitamos, lo tenemos en el cuello, lo tenemos de gorrito o lo estamos tocando continuamente, eso hace que sencillamente no sirva, incluso puede ser perjudicial, porque una persona que tiene contaminadas las manos con el virus, si se toca la cara para acomodarse el cubrebocas va a provocar que el virus entre por nariz y boca".

El funcionario también aclaró que en ningún momento el gobierno de México o la Secretaría de Salud ha dicho que no se deba usar el cubrebocas, sin embargo, no debe tomarse como una medida principal para el control de la epidemia del Covid-19.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

"No lo rechazamos, si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas está bien, lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de Covid-19, si usted quiere usar cubrebocas, úselo, sólo tenga mucha conciencia que debe ser usado correctamente, cubriendo nariz y boca todo el tiempo, y que eso no le diminuye el riesgo de contagiarse si usted no se lava las manos continuamente, si usted sale a espacios públicos a convivir con otros o está en demasiada cercanía física con alguien que tenga la enfermedad".

El martes, autoridades mexicanas reportaron mil 223 nuevos casos de coronavirus, elevando la cifra total de infectados a 16 mil 752.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que amenaza con provocar una recesión mundial sin precedentes, ha dejado mil 569 fallecidos en el país, 135 más que en la víspera.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.