¿Un estereotipo que México es peligroso para periodistas? Los datos dicen otra cosa

“Ya ustedes tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno”, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. De acuerdo con la organización Reporteros sin Frontera, el año pasado el país se ubicó detrás de Palestina por el número de ataques al gremio.

“Ustedes, en su medio, tienen ya sus estereotipos para tratarnos a nosotros. Esto que estas repitiendo: ‘México es uno de los países más peligrosos para los periodistas’. No”, dijo el mandatario ante el cuestionamiento de la periodista de Univisión, Jesica Zermeño, luego de que el mandatario exhibió el número de celular de la periodista de The New York Times, autora de un reportaje sobre una investigación cerrada en Estados Unidos sobre presuntos vínculos del círculo cercano del Presidente con el narco.

De acuerdo con un balance de la organización Reporteros sin Frontera, México mantuvo en 2023 el podio como el país más peligroso en América Latina para el ejercicio del periodismo, “por detrás de Palestina”, dice la organización en su Balance 2023.

Otra organización, Artículo 19, registra 43 reporteros asesinados por razones relacionadas con su labor durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Calcula que la administración del presidente López Obrador podría rebasar en este año la cifra de muertes de periodistas durante la gestión de Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión del priísta ocurrieron 47 crímenes, en tanto que con el panista Felipe Calderón se registraron 48 asesinatos de periodistas.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay quienes solo repiten estereotipos, como que México es el país más peligroso para los periodistas.

“Los más tenaces informadores, o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores, esto que dice que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros y compañeras que han perdido la vida, pero no hay impunidad”, dijo el mandatario.

Agregó que “eso ya no sucede. Esto es distinto, nosotros no reprimimos, no censuramos, no torturamos y no desaparecemos gente”.

Después de que la periodista de Univisión recriminó al Presidente por poner en riesgo a la jefa de corresponsales del diario estadounidense The New York Times, al dar a conocer el número de celular, López Obrador pidió no exagerar.

La periodista recordó que apenas hace unos días una periodista en Baja California fue amenazada y su automóvil incendiado y en Morelos, el periodista Andrés Salas se salvó de ser asesinado, aunque en el ataque fallecieron otras dos personas que lo acompañaban, el mandatario respondió que se investigan ambos casos.

López Obrador dijo que cada 15 días se da a conocer el número de asesinatos de ciudadanos, “todos muy lamentables y de periodistas, se hacen investigaciones. Pero ya ustedes tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno”.

Datos de Artículo 19 al mes de noviembre del año pasado indican que en la última década, 2022 ha sido el año más violento para el ejercicio periodístico, dado que fueron asesinados 13 comunicadores, entre ellos Lourdes Maldonado, atacada en enero de ese año, y quien el 26 de marzo de 2019 acudió a la conferencia Mañanera a solicitar protección al mandatario.

Aquel día, en Palacio Nacional, la periodista del Semanario Séptimo Día dijo “vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”. Mundo CPJ condena exposición de datos de periodista de NYT por parte de AMLO

En enero de este año, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijo que en México y Haití, “los comunicadores fueron blancos de asesinato por su labor informativa, y la gran mayoría de los responsables de esos crímenes no han rendido cuentas ante la justicia”.

Según el índice Global de la Impunidad del CPJ, México se convirtió en uno de los países en donde el asesinato de periodistas permanece impune.

Organizaciones internacionales como Human Right Watch (HRW) registró en su informe 2023 que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”.

En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. “Muchos periodistas recurren a la autocensura”.