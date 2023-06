AMLO minimiza alerta de viaje de Reino Unido a 10 estados de México

El presidente Andrés Manuel López minimizó la alerta que emitió el Reino Unido hace unos días a sus ciudadanos para no viajar a 10 estados de México y dijo que respeta lo dicho por ese gobierno, pero aseguró que están mal informados y además sus connacionales no les hacen mucho caso. También comentó que no tienen nada que temer en nuestro país, porque se esta disminuyendo la incidencia delictiva.

“Decirle a los ciudadanos de Reino Unido que no hay nada que temer en México, estamos bajando la incidencia desactiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. México es un país bello y seguro”, dijo el presidente, mientras afirmó que este hecho no le gusta a los críticos de su Gobierno.

El pasado jueves 22 de junio, el gobierno de Reino Unido emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a 10 estados de la República mexicana, por la inseguridad que hay en esas regiones, derivado de la presencia de grupos del crimen organizado.

Los estados mexicanos a los que recomienda la Oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido no visitar en Mexico para no ser víctima de robos, asaltos y secuestros, son: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco.

Sin embargo, el presidente recalcó que el Gobierno de Reino Unido está mal informado y, “se están perdiendo de conocer un país bellísimo”.

Además, destacó que pese a la alerta hay muchos turistas en Cancún con más de 700 vuelos diarios y que por ello están apresurando la construcción del aeropuerto de Tulum.

"Ya se tiene que cerrar el aeropuerto de Cancún para vuelos particulares, en algunos días, porque es mucho el tráfico”, destacó.

Sostuvo también que el turismo está creciendo en todos lados los destinos de México como: Los Cabos, Nayarit, Jalisco, Guerrero.

"Ayer estuvimos en Puerto Escondido, es algo extraordinario, yo creo que es el destino turístico más visitado en términos porcentuales, Puerto Escondido, esa costa mística, bellísima", señaló.

Finalmente, aseguro que con el Tren Maya va a incrementar más el turismo en el sureste del país y habrá mayor derrama de recursos

Previo a esto, el presidente expresó que el próximo 11 de septiembre estará en Chile para conmemorar el Aniversario luctuoso de Salvador Allende y volverá a México que el día 13, porque el día 14 debe estar en Chiapas para la conmemoración de los 200 años de de la integración de Chiapas a México.

Respecto a la gira por Chile, mencionó que no tiene pensado ir a otros países, como Venezuela.









