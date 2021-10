Bachilleres trabajarán para atacar "analfabetismo funcional" de 30 millones de mexicanos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzará en los próximos días el Movimiento Nacional de Alfabetización para atender a 30 millones de personas en situación de rezago educativo, personas que no saben leer, escribir y no concluyeron los niveles de primaria y secundaria, para lo cual prevé “poner a trabajar” a un millón de alumnos de bachillerato, de 16 años y más, como alfabetizadores, anunció Juan Pablo Arrollo, subsecretario de Educación Media Superior.

Indicó que el problema real de México es “el analfabetismo funcional” de casi 30 millones de habitantes que tienen rezago educativo y si se suma la falta de lectura, el problema afecta a casi una cuarta parte de la población.

CDMX Mi beca para empezar tiene nuevos beneficios, aquí te los decimos

El funcionario del gobierno de la Cuatroté acusó que al menos desde 1970 a la fecha los gobiernos alteraron la cifras y la manera de medir a los mexicanos que no saben leer y escribir. Al señalar que existen “otros datos” afirmó que hay un segmento de la población entre 12 y 14 años de edad que son más de 35 mil y están en condición de analfabetismo y que no son contabilizados oficialmente como tal.

Al participar en los semanarios por el centenario de la fundación de la SEP 1921-2021, el subsecretario presentó su análisis A Cien años de la SEP, de las Misiones Culturales la cruzada contra el analfabetismo al Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación en el que señaló que este este “es un problema social no resuelto”.

Anunció que se lanzará el Movimiento Nacional de Alfabetización el próximo 22 de octubre en Veracruz para atender el rezago escolar del país.

El subsecretario planteó que tras su fundación en octubre de 1923, se crearon las misiones culturales para promover el desarrollo integral del sector campesino, entre ellos llevar la alfabetización.

Contó que en 1943 Jaime Torres Bodet lanzó la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, un año después se impulsó la ley de emergencia contemplaba una cartilla nacional, un cuaderno de escritura y se estableció la obligatoriedad de la lectura y escritura a mayores de 18 años.

Para 1940 el censo reveló que había 9.4 millones de analfabetas en México.

Dijo que en los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines no dieron atención para atacar el analfabetismo, sino que después, con los datos se puede llegar a observar que a las cifras se quitaron a los chicos de 12 a 14 años y más tarde eliminaron a los de 6 y 12 para medir en analfabetismo, “entonces el analfabetismo se reduce, pero no es cierto”.

Sociedad Rezago educativo se agudiza en el sur del país: Coneval

En los años 1970 se midió el analfabetismo a partir de quienes cumplían más de 15 años de edad, dado que antes de esos años deberían estar en la educación básica.

“Obviamente al hacerlo así se reduce el número, no es que se reduce el analfabetismo. Resultado de eso hay gente de 12 a 14 años de edad que no son contabilizados en los indicadores de alfabetismo y rezago, porque solo se contabilizan los mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Ahí hay deserción y abandono. Es un sector de la población no atendido y se están quedando atrás”.

Reveló que en este momento los adolescentes de 12 a 14 años de edad son casi 35 mil que no saben leer ni escribir que no son considerados en las estadísticas.

Analfabetas sólo 4.4 millones de personas, pero hay 8.1 millones de personas sin primaria terminada y sin secundaria 15.5 millones y en toda en rezado escolar a 28 millones, esto es el 29.3 por ciento de la población.

Actualmente siete estados concentran a 54 por ciento de las personas analfabetas: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz Puebla, Michoacán e Hidalgo.

Contribuir a la disminución de analfabetismo y rezago escolar, con la participación de al menos un millón de jóvenes de bachillerato de 16 años y más, además de profesores jubilados para lograr que se abata el analfabetismo y quienes tienen primaria y secundaria no concluida que la terminen.

Explicó que si cada joven atiende a por lo menos una persona en breve se podrá atender el rezago educativo del país.

“Hay 30 millones de personas con rezago escolar y analfabetismo y si le sumamos el funcional es mucho más porque no hay bibliotecas, no hay cultura de la lectura y no hay ediciones, publicaciones. Es el tema que estamos discutiendo el INEA y nosotros, porque queremos incorporar a los jóvenes y estamos trabajando con superior y los profesores de básica”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Vasconcelos puso a trabajar a los niños de cuarto, quinto y sexto año, ¿no podremos trabajar a los de 16? Claro, vamos a invitarlos a que participen con el estímulo de ser los mejores alfabetizadores y eso vamos a tratar de desarrollarlos", concluyó.