"Esto no es el final, faltan los culpables": hermana de Alfredo Jiménez Mota

A 16 años de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, su hermana Leticia declaró que el Acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano no es el fin del caso, ya que aún no dan con los restos del periodista ni con los culpables.

Aun así, para la familia Jiménez Mota esta firma de Acuerdo de Solución Amistosa representa un importante avance en el caso debido, que por más de una década no se había obtenido una respuesta acertada.

"Es un orgullo para mi familia que recibamos por fin la disculpa del Estado, del Gobierno para que reconozcan que hubo fallas en las decisiones que se tomaron", expresó Leticia en entrevista para El Sol de Hermosillo.

Además, destacó la aportación de instituciones y organismos internacionales que tomaron la responsabilidad de investigar el caso y disuadir al Gobierno de México para que asumieran su responsabilidad por no proteger a su hermano y no dar con los culpables de su desaparición.

"Me da gusto que al fin hayan reconocido su error al no proteger a mi hermano, por fin estamos viendo avances en estos asuntos, pero no es el final", externó.

A unas horas de que inicie el evento público dónde el Gobierno pedirá perdón a la familia Jiménez Mota, exigió que las investigaciones se mantengan activas hasta que se haga justicia.

"Han sido 16 años muy largos y tristes porque todavía no encuentran a mi hermano y no haya culpables, necesito que encuentren a los culpables y asuman responsabilidades, espero que haya justicia para mi familia", resaltó.