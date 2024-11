Senado descarta prórroga al INE para la elección del Poder Judicial

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que no se concederá la prórroga de 90 días solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con esta decisión, se mantiene la fecha establecida del 1 de junio de 2025 para la elección judicial. “De entrada, no tengo la percepción de que sea necesario aplazar la elección. El INE está preparado para sacar adelante el proceso, porque no se trata solo de sus once consejeros, sino de toda su estructura. Mi impresión es que pueden cumplir con la organización”, señaló Fernández Noroña en conferencia de prensa.

El senador también advirtió que mover la fecha del proceso electoral podría generar más complicaciones que soluciones, tanto en términos logísticos como operativos.

México INE solicita al Senado retrasar 90 días la elección judicial

Fernández Noroña destacó que más de cinco mil personas han solicitado su registro para participar en este proceso inédito, lo que, a su juicio, asegura que la meta de concretar la elección será alcanzada dentro del plazo establecido.

Antes de sus declaraciones, el presidente de la Mesa Directiva del Senado sostuvo una reunión técnica con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los consejeros electorales Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo. Durante el encuentro, se discutieron los retos y las implicaciones logísticas del proceso, así como las estrategias necesarias para garantizar su desarrollo exitoso.

El INE había solicitado la prórroga argumentando que necesitaba más tiempo para capacitar al personal y perfeccionar la organización del proceso. Sin embargo, la negativa del Senado reafirma la decisión de mantener el calendario electoral original.