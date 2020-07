Trudeau no asiste a reunión entre AMLO y Trump en EU

Luego de desayunarse una guajolota, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá a las 09:30 horas una entrevista telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Informó que Trudeau no asiste al encuentro del miércoles en Estados Unidos; dijo desconocer que van a platicar durante la llamada. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar, vamos a esperar qué me dice el día de hoy.

Recordó que Trudeau está invitado a venir a México, están invitados todos los Jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos del mundo, mucho que agradecer.

El Mandatario apuntó que ahora que México participo para ser miembro del Consejero de Seguridad de la ONU, tuvo una votación casi unánime, de modo que está invitado el Primer Ministro de Canadá, hay buena relación con Canadá.

Respecto a su viaje a EU, adelantó que este lunes se realiza la prueba del Covid-19 e informará mañana martes del resultado, lo mismo si se requiere en el país vecino.

Al viaje no lo acompaña su esposa Beatriz Gutiérrez; la comitiva está integrada por el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el coordinador de oficina Alfonso Romo, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, personal de comunicación de Presidencial y periodistas nacionales.

López Obrador detalló que para hospedarse ofrecen un hotel con habitaciones y seguridad; están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca, donde hospedan a invitados, por eso el hotel para toda la comitiva, con cargo al gobierno de EU, pero en mi caso me quedo en la Embajada mexicana, en territorio mexicano.

Dijo que hablará de los mexicanos, aunque no se puedan encontrar vamos a estar juntos, pero sino puedo verlos voy a hablar de ellos, voy a informar sobre lo que trate de ellos, no van a ser ignorados, van conmigo y voy también sin miedos ni temor, con la conciencia tranquila y con la frente en alto.