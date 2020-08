Soy el villano preferido de un sector de Morena: Monreal

“Soy el villano preferido de un sector de Morena’’, respondió el senador Ricardo Monreal Ávila cuando se le pidió su opinión sobre la elección de la nueva dirigencia y de las acusaciones de presiones políticas al Tribunal Electoral.

“No me voy a meter a Morena, de por sí que soy su villano preferido de un sector; no quiero meterme, no me voy a meter, bastante trabajo tengo aquí en el Senado’’.

Morena tiene hasta el último día de agosto para nombrar a su nueva dirigencia nacional de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo la pugna al interior es el método, con o sin encuestas.

Sin embargo, la emergencia sanitaria del coronavirus podría alargar hasta 2021 la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuellar, lo que para algunos morenistas no es aceptable.

“Me da tristeza lo que está pasando, pero no me voy a involucrar, el que, senadores en uno o en otro lugar se estén manifestando, es su derecho y lo respetaré’’, dijo Morenal en conferencia virtual.

Pero yo, refrendó el senador, no me involucraré en la elección del próximo presidente o presidenta de Morena, no me parece correcto que yo intervenga, y no lo haré, es más estoy alejado de cualquier decisión que se tome en Morena, sentenció.

