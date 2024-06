Si la voluntad popular es que no haya INE ni PJ, es lo que el pueblo quiso, sentencia Moreira

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que Morena será el único que asumirá la responsabilidad de lo que pase en el país desde el Congreso de la Unión y el pueblo tendrá que aguantar porque así lo decidió con su voto, pues la oposición nada podrá hacer para detenerlos.

En entrevista vía telefónica con El Sol de México, el diputado reelecto por el estado de Coahuila afirmó que la oposición ya fijó postura y votarán en contra de todas aquellas leyes que dañen el país y a las instituciones.

“Claro, ellos tienen la mayoría, ellos son responsables del futuro del país. Nosotros marcaremos nuestra distancia, nuestra propuesta, pero a los que les corresponde es a ellos y el pueblo les dio la mayoría para hacerlo. Si algo malo sucede, tendrán que asumir la responsabilidad Morena y sus aliados”, mencionó.

Sobre cuál será el trabajo de la oposición en la próxima legislatura, para el líder parlamentario del PRI indicó que sólo será manifestar los disensos y votar en contra cuando algo no les parezca.

Nosotros no tenemos más posibilidad que eso, ellos tienen la mayoría, si ellos quiebran al país, ellos serán los responsables

Respecto a si consideran que habrá diálogo y acuerdos por parte del partido en el poder Moreira expresó que la posición de la oposición será la defensa de México, pero que si Morena y aliados quieren ejercer esa mayoría, a ellos les corresponde eso.

“Nosotros desde siempre somos un grupo que buscamos consensos, que buscamos puntos de acuerdo, pero tampoco vamos a andar mendigando que nos escuchen. La población de México votó por esas propuestas, entonces, pues ya veremos si las votan y por el otro lado, a ver si no era sólo una narrativa para sacar votos y es totalmente falso lo que propusieron”, advirtió.

Rubén Moreira / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Para el político priista la población meditó su voto y así resolvió, pero además, así se manifestó en las urnas.

“Nosotros (la oposición) en todos los discursos poníamos nuestro punto de vista y el pueblo votó aun así por Morena”, dijo.

Se le cuestionó si habrá oposición en el Congreso, a lo que Rubén Moreira respondió que si Morena y aliados “cumplen todo lo que ellos dijeron, pues vamos a ver un país camino a la destrucción democrática”.

Ante la pérdida de registro del PRD, Moreira Valdez aseguró que la coalición legislativa entre el PAN y el PRI está fuerte, al menos en la Cámara de Diputados.

“Pero ellos tienen los votos para sacar la reforma constitucional y se los dio la población, entonces nosotros que estamos ciertos que la propuesta es mala, pero tiene el respaldo de la población, pues si sale pues ni modo, así es esto”.

Rubén Moreira / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Sobre los foros, y diálogos con especialistas que propone Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de elección presidencial, para convencer a la gente de los cambios que pretenden hacer, el PRI no sabe si participará, pues es una decisión colectiva con el partido.

Reiteró que la oposición ya fijó postura. “Nosotros nos vamos a dar otras propuestas, al menos yo no, mi propuesta es que eso no se vote y tan –tan, mi propuesta es votar en contra (...) Ellos tienen los votos para deshacer el poder judicial, ellos tienen los votos para deshacer los órganos electorales. Además, con todo respeto, yo no confío en esos parlamentos abiertos, porque hemos tenido muchos y eso no cambia nada. El parlamento abierto es el mismo tema de siempre, yo no entiendo por qué los empresarios les creen, la prensa les cree, si siempre ha sido lo mismo”.

Afirmó que es la voluntad popular y si la voluntad popular es que ya no haya INE, que ya no haya Poder Judicial es lo que el pueblo quiso.

Rubén Moreira aclaró que no corresponderá a las minorías buscar a las mayorías para el diálogo, que en todo caso será al revés.

“Si la mayoría quiere legitimidad, la mayoría tiene que buscarnos a nosotros y no nosotros a ellos (...) Los empresarios votaron por Morena, saca cuentas y verás que ellos votaron por eso y con todo respeto, si se deprecia el peso, si se cae el Poder Judicial es porque las clases medias y altas votaron por Morena. Ganaron, así es México, la mayor parte de mexicanos de una campaña política optaron por votar por Morena, y eso respetable y de respeto”.