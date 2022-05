Seguridad de AMLO aumenta en regiones violentas

Zonas de alta violencia por disputas entre grupos del crimen organizado, regiones donde se registran altos índices de robo de combustible y territorios donde se asientan los megaproyectos del sexenio, son los puntos donde la Oficina de la Presidencia ha enviado a más elementos de resguardo en las giras de Andrés Manuel López Obrador.

De 584 registros de entrega de viáticos al presidente para giras de trabajo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de marzo de 2022, en 239 eventos se solicitó el acompañamiento de dos a seis elementos de la Ayudantía de la Presidencia, todos en regiones conflictivas.

En un ejercicio que realizó El Sol de México, a partir de datos que publica el despacho presidencial en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el apartado de “gastos en comisiones oficiales”, se desprende que el resguardo de López Obrador se hace más notorio en sus visitas a Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sonora y Sinaloa, entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico y con la mayor incidencia de homicidios dolosos, según datos oficiales.

Un caso fue la gira que realizó entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2021 por algunos de los municipios del Triángulo Dorado, región controlada por el Cártel de Sinaloa y de donde es originario su exlíder Joaquín El Chapo Guzmán.

La custodia del mandatario en ese recorrido fue de cinco elementos. Los municipios que visitó fueron Culiacán, San Ignacio y Badiraguato, en Sinaloa y Tamazula, en Durango, entre otros.

Apenas este fin de semana López Obrador estuvo de vuelta en la sierra de Sinaloa, viajando mayormente en helicóptero de las Fuerzas Armadas y flanqueado por militares.

Mientras tanto, periodistas que se dirigían por tierra a un acto público del Presidente fueron detenidos algunos minutos por hombres armados en la carretera que va de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Cuestionado por el hecho, López Obrador se limitó a responder que “no pasó nada”.

En los días que siguieron, el presidente calificó de “cretinos” a quienes han cuestionado que algunas zonas del país estén controladas por el crimen organizado. También criticó a los medios de comunicación por tratar como “un escándalo” el retén a periodistas.

“Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa, fuimos, y un escándalo, ¿no?, por un retén, esa era la nota principal, y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era (Felipe) Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia... Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No, no somos iguales”, dijo ayer en su conferencia matutina.

El aumento de seguridad en torno al mandatario también ocurre en otras regiones con alta incidencia de grupos criminales y con mayores índices de homicidios dolosos.

Otro ejemplo fue la gira que realizó del 14 al 16 de febrero de 2020 a los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, en Michoacán; Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno, en Jalisco, y Romita y Pénjamo, en Guanajuato, tres de las entidades más violentas del país, en donde le fueron asignados seis elementos de resguardo.

TAMBIÉN EN ZONAS DE MEGAPROYECTOS Y CON HUACHICOL

Ocurre lo mismo en giras de trabajo por municipios de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, donde correrá el Tren Maya, así como en distintas regiones del llamado Corredor Interoceánico, en los estados de Veracruz y Oaxaca, donde operará el Tren del Istmo de Tehuantepec.

El acompañamiento de integrantes de la Ayudantía, según los registros de la Oficina de la Presidencia, también se incrementan en las giras de López Obrador en zonas de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, donde operan las bandas dedicadas al huachicoleo.

Por ejemplo, López Obrador requirió el apoyo de cuatro elementos de resguardo durante la gira que realizó del 5 al 7 de marzo de 2021 por los municipios de Cancún, en Quintana Roo; Uyama y Maxcanú, en Yucatán; Adolfo Ruiz Cortínez, en Campeche; Tenosique, en Tabasco, y Palenque, en Chiapas, las cinco entidades por donde correrá el Tren Maya.

Del 18 al 21 de marzo de 2021, al mandatario también le fueron asignados cinco elementos de la Ayudantía en la gira que realizó por Coatzacoalcos y Javier Azueta, en Veracruz, así como en Loma Bonita, Tuxtepec, San Juan Bautista y Santa María Jaltianguis, en Oaxaca, región donde se asienta la obra del Corredor Transístmico.

También está la evidencia de la asignación de tres elementos de resguardo en la gira que realizó el mandatario entre el 3 y el 5 de febrero de 2022, por Pachuca, Cuautepec y Ciudad Sahagún (municipio de Tepeapulco), en Hidalgo; luego por Apizaco y Panotla, en Tlaxcala, y finalmente en Polotitlán, en el Estado de México, zonas que ocupan los primeros lugares, según cifras oficiales, de robo de combustible.

Entre el 3 y 5 de enero de 2020, López Obrador realizó un recorrido por los municipios de San Pablo del Monte, en Tlaxcala; Tenango, en Hidalgo; Pahuatlán, en Puebla, y Huayacocotla, en el Estado de México. Para esa gira le fueron asignados al tabasqueño cinco elementos de resguardo.

De acuerdo con la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), las tres entidades que concentran el mayor número de tomas clandestinas de combustibles y que controlan grupos de la delincuencia organizada son Hidalgo, Estado de México y Puebla.