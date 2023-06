Ricardo Monreal presenta su "monREALity" show como campaña

El senador Ricardo Monreal, presentó en sus redes sociales el primer capítulo de lo que será su reality show, sobre su vida personal, política y de campaña hacia la presidencia de la república, en la que participan como personajes principales su hija Katy y su esposa; Marichuy “La Reina”, así como todo su equipo de trabajo.

Los deportes, la comida, el trabajo, las citas, las reuniones serán parte de la vida diaria de este reality que anunció Ricardo Monreal como algo divertido y de mucho interés.

El llamado que hace el aún senador, es para que conozcan parte de lo que es su vida, la vida de un político en campaña, donde las cosas chuscas se convertirán en mensajes, en donde los regaños serán aprendizaje, pero sobre todo donde el trabajo en conjunto será el éxito que espera tener para ser el que represente a Morena en el 2024.

En este capítulo Katy anuncia que el reality será muy divertido, ya que lo que hace todo el equipo es divertirse y deja claro que su padre, Ricardo Monreal, es muy divertido.

“Al equipo se le ocurrió un reality show, ya verás que divertido. Saludos”, manifiesta el ex gobernador de Zacatecas.

Ricardo muestra un gran interés por las finales del basquetbol de la NBA, y medio perdido por los juegos pregunta a uno de los de su equipo como va la serie, y alguien le responde que van 2-1, y sin decir favorito, se pone a ver el juego.

“MI mamá siempre lleva a mi papá al Centro, lo aterriza, cuando mi mamá se va a Zacatecas, se pone a trabajar todo el día, a todos los pone a trabajar, entonces este domingo pasó eso, y Anita me escribió. Al día siguiente me dice: no está aquí la reina, verdad. A mi mamá le dicen la reina, entonces todo mundo le dice la reina a mi mamá, pues este es el centro y nos conviene que esté la reina en la Ciudad de México y en campaña con él, porque si no lo perdemos”, menciona en Katy en el video.

Marichuy, esposa de Ricardo Monreal, muestra todo su respaldo y amor al ahora precandidato a la presidencia de la República y muestra su brazo fuerte en apoyo al senador.

Las muestras de apoyo a Monreal para presidente se pueden ver en este primer capítulo, así como la presente reunión de las “corcholatas” en la Convención de Morena, en donde saludó a sus contrincantes, de mano, bromeo con ellos y levantaron la mano juntos de victoria.

Sus últimos días en el Senado, su mudanza, la despedida con la prensa, son parte con lo que arranca este monREALity show.