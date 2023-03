Renuncia Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE

Edmundo Jacobo Molina presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE y esta tendrá efecto el 3 de abril cuando Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto, deje la institución.

En conferencia de prensa, Edmundo Jacobo dijo que renuncia para permitir que la nueva presidenta del INE proponga a quien ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y por la falta de condiciones para continuar en el cargo debido a la sobreexposición de la que ha sido objeto.

“La notoriedad que, sin buscarla, he adquirido constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido de que, conforme a la ética de la responsabilidad, es el momento de retirarme”, indicó.

“La sobreexposición política a la que he estado sujeto ya no me lleva a tener el perfil, y quiero ser muy honesto, para ocupar esa posición que yo ocupe durante todo este tiempo. Nunca he estado envuelto en grandes comentarios o grandes polémicas, no porque no tenga opiniones, claro que las tengo, pero no le tocaba al secretario”,

El funcionario explicó que renunció a la Secretaría Ejecutiva días antes de que se conozca el nombre de la nueva presidenta del INE y tres consejeros electorales más para “que no se lea en función de quienes van a renovar el Consejo General”.

Nuevo secretario debe tener un perfil objetivo

Sobre el perfil de la persona que lo sustituirá, Edmundo Jacobo dijo que tiene que ser alguien con un perfil técnico, que conozca la operación de la institución y sobre todo que “equidistante a todos los actores políticos” para que tenga la confianza de todos los actores políticos.

La renuncia de Edmundo Jacobo se da a dos semanas de que un juzgado federal ordenó su restitución en la Secretaría Ejecutiva, luego de que el Plan B lo removió del cargo el mismo día en que la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el funcionario aseguró con la defensa legal que emprendió no buscó perpetuarse en el cargo, tal y como ha acusado reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino defender la ley.

“No me anima el preservarme en una posición laboral sino la defensa de la ley y las instituciones, como secretario ejecutivo esa fue mi convicción y seguirá siendo como ciudadano, que como a millones de mexicanas y mexicanos le preocupa la democracia de este país a diferencia de quienes tildaron mi actitud como alguien que busca seguir ocupando un cargo. Mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido entre todas y todos”, indicó.

Edmundo Jacobo agradeció a los consejeros electorales y a la sociedad civil que lo acompañó en la batalla jurídica contra el Plan B y que dijo que con sus renuncia responde “a las y los mexicanos que me han respaldado que estoy con ustedes, que soy uno más entre millones dispuesto a defender la democracia”.