Reforma judicial sólo compete a los mexicanos, afirma Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, dijo este jueves que la reforma al sistema judicial es una decisión que sólo deben tomar los mexicanos, pero subrayó que contar con un sistema de justicia que trabaje bien ayuda al desarrollo.

“Nosotros estamos interesados porque queremos que tengan un sistema poder judicial que trabaje bien, que al final tengan un poder judicial fortalecido, la meta de todos es tener un poder judicial que trabaje bien, porque sin un poder de judicial no podemos avanzar, pero nosotros, Estados Unidos no podemos imponerles decisiones”, afirmó el embajador en conferencia de prensa.

Reprochó, sin embargo, que varias extradiciones solicitadas por su país no se hayan concretado, “en parte por lo no se ha hecho en el poder judicial. “Yo conozco que están ahí sin extradición en parte por lo que no se ha hecho en el poder judicial”, dijo.

Finanzas EU pide que se respeten reglas del T-MEC ante una eventual reforma judicial en México

El debate sobre la reforma judicial en México ya llegó hasta Estados Unidos, donde el miércoles varios legisladores cuestionaron, durante una audiencia en el Congreso a Brian Nichols, subsecretario de Estado, sobre los impactos que podría tener la reforma en las inversiones de empresas estadounidenses.

Brian Nichols mencionó que México es un país soberano, pero ante la reforma al Poder Judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por Claudia Sheinbaum, es necesario mantener la transparencia y las protecciones legales para los inversores de sus socios incluidos en el acuerdo del T-MEC.

Ken Salazar inició su conferencia felicitando a la virtual presidenta de Mexico, con quien, dijo, Estados Unidos seguirá trabajando para lograr mayor integración y beneficios para ambos pueblos

También se refirió al tema migratorio y destacó que por primera vez se trata como un problema hemisferio y se atacan las causas estructurales de la misma.