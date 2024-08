PRI impugna reparto de diputaciones plurinominales ante el INE

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que el partido ya presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una impugnación en contra del acuerdo y resolución para la asignación que hizo a favor del partido Morena y sus aliados del PT y del PVEM.

“Hemos presentado ante el INE un recurso de impugnación para la asignación de diputaciones federales de representación proporcional. Consideramos necesario la pluralidad de opiniones en el Congreso Federal, tal como lo decidió la ciudadanía en las urnas”, escribió Moreno en sus redes.

El documento presenta los sellos de haberse recibido este domingo 25 de agosto por la Oficialía de Partes del INE, como un “Recurso de reconsideración”, ante la resolución al acuerdo INE/CG2129/2024 emitido por el Consejo General del instituto.

El que el PRI pide la invalidez del cómputo realizado para la repartición de la plurinominales en favor de Morena para que este quede sin efecto y se distribuyan conforme a la votación de la población.

El PRI pide se reconsidere dicho acuerdo que dice: “...Por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Revolucionarios Institucional, del Trabajo, del Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027”.

Ante la prensa en la sede del Senado, Alejandro Moreno sostuvo que Morena y sus aliados buscarán consolidar la mayoría calificada en la cámara alta, donde se quedaron a tres escaños de lograrla.

“Las reformas constitucionales se construyen con las dos terceras partes, las reformas a las iniciativas, las minutas pasan con votos y yo creo que el oficialismo hará su esfuerzo, hará siempre lo que hace el gobierno, el oficialismo, tratar de construir y consolidar sus dos terceras partes, y los que no estamos de acuerdo, pues no apoyaremos esa iniciativa”.

Sobre el senador Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Moreno dijo que para el ya no es tema, que simplemente el sonorense ya no es parte de la bancada del PRI y que la coordinación está a cargo de Manuel Añorve.

“Miren, yo lo que les quiero decir, porque nos vamos a ver acá, yo creo, primero Dios, los próximos seis años, para que ya no me estén preguntando de qué se opina Manlio ya de ese tema. Manlio no es parte del grupo parlamentario, él asumirá su posición personal en las decisiones que tiene, así lo decidimos las y los senadores de la república, y lo que nosotros queremos es señalar lo que siempre hemos dicho y hecho: hay que pensar en el país”.

“El grupo en el Senado de la República está articulado, somos 15 legisladores que daremos no sólo esa batalla con vigor, con fortaleza, con firmeza, sino con un enorme compromiso por México”, afirmó el dirigente priista.

Asimismo, el líder campechano, no se comprometió en su respuesta al ser cuestionado si ya había entablado conversación con Marko Cortés del PAN y con los dos senadores perredistas, para evitar que las reformas constitucionales sean aprobadas por el oficialismo.

Al respecto Alejandro contestó: “Creo firmemente que hoy cada partido político, cada grupo parlamentario en el Senado de la República asumirá su responsabilidad con el país”.

“Hemos trabajado (con PRD), yo creo que siempre el diálogo será la apertura, la base fundamental para incorporar, creo que son dos legisladores importantes quienes participaron en la coalición en la pasada elección, tanto un senador, una senadora por parte del Partido de la Revolución Democrática, hoy ellos habrán de tomar una decisión si se incorporan a algún grupo parlamentario, si son legisladores independientes, eso ellos habrán de tomar la decisión y claro que nosotros siempre estaremos en el diálogo para sumar”.