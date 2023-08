PRD respalda a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial del Frente Amplio

El PRD anunció hoy su respaldó a la senadora Xóchitl Gálvez en su aspiración a abanderar al Frente Amplio por México en la contienda por la presidencia.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, dijo en conferencia de prensa que la Dirección Nacional Ejecutiva del partido tomó ayer la decisión de apoyar a Xóchitl Gálvez y no a la priista Beatriz Paredes en la interna de la oposición, sin embargo, no fue una decisión unanime porque la corriente ADN del PRD emitió un voto particular.

"Hemos tomado la resolución anoche, ya cerca a la medianoche en la Dirección Nacional Ejecutiva, y hoy nos damos cita aquí la crema y nata, diría yo, la densidad política de nuestro partido el PRD para decirte que vamos contigo para que encabeces la construcción del Frente porque nos identificamos tú y nosotros los perredistas en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. Si hay tiro con Xóchitl para el 2024 ", dijo Zambrano.

Xóchitl Gálvez agradeció el espaldarazo del PRD, pues dijo que no fue una decisión fácil para el partido, y prometió a los militantes del Sol Azteca hacerlos sentir orgullosos de su decisión.

Jesús Zambrano y Xóchitl Gálvez. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

"Agradezco aquí al PRD que esta mañana se sumen a un proyecto donde yo les puedo dar mi palabra de que se pueden sentir orgullosos, se van a sentir orgullosos de una servidora", dijo Xóchitl.

Jesús Ortega; Silvano Aureroles, quien también aspiraba a encabezar el Frente Amplio por México pero fue descalificado; Luis Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados; los alcaldes de Coyoacán y Tlalpan, Alfa González y Giovanni Gutiérrez, respectivamente, fueron los liderazgos que acompañaros a la aspirante presidencial.

El gran ausente fue Miguel Ángel Mancera, aspirante descalificado de la contienda por la candidatura opositora, por lo que Xóchitl Gálvez dijo "aquí también hace falta nuestro doctor Mancera" y reconoció sus aptitudes como político.

"Nos identifica, entre otras cosas, la defensa férrea de nuestros derechos. Nos une el hecho de que siempre por encima de cualquier interés personal la defensa de la patria", dijo.

Jesús Zambrano destacó que la panista tiene muchos seguidores en el partido y dijo que éstos aumentaron desde el 4 de julio cuando notificó a la Dirección Ejecutiva del PRD que buscaba ser la candidata del Frente Amplio por México.