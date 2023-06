PRD denuncia a Morena ante el INE por su acuerdo para elegir candidato presidencial

Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, presentó una denuncia ante la autoridad electoral en contra de Morena por el acuerdo que aprobó el domingo su Consejo Nacional para elegir a su candidato presidencial.

En las oficinas del INE, Ávila explicó que la figura del “coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” no existe en los estatutos de Morena y por ello es contraria a la ley, por lo que exigió medidas cautelares consistentes en detener el procedimiento aprobado para elegir al coordinador nacional, que acusó en automático asumirá la candidatura presidencia, y que las corcholatas no arranquen con eventos proselitistas.

“La figura que quieren ensalzar como el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación es un ente que no existe en los estatutos de Morena, es decir, es algo anti estatutario que se sacaron de la manga para hacer un proselitismo voraz y desbordado violando las leyes electorales”, dijo.

La denuncia también va en contra de las corcholatas Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que renunciará a su cargo el 16 de junio; Marcelo Ebrard, excanciller, que se separó ayer del cargo; Adán Augusto, secretario de Gobernación, que no ha informado cuándo dejará el cargo; los senadores Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Manuel Velasco, del Partido del Trabajo, cuyas licencia se someterán hoy a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; y el diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

El representante del PRD exigió al INE detener el proceso aprobado por el Consejo Nacional de Morena, pues advirtió que en caso contrario se provocarán daños irreversibles en la contienda electoral por la presidencia.

“Si la autoridad electoral, el INE, permite que de manera descarada se viole la ley, estaremos enfrentando un proceso electoral viciado de origen y que finalmente las corcholatas de Morena tendrán una ventaja indebida, una ventaja que no podrá ser resarcida si la autoridad electoral no detiene y frena estos actos anticipados no solo de campaña sino de precampaña, pero además utilizando recursos públicos”, sostuvo.