Para que no se corrompa, el objetivo de reforma a Guardia Nacional: AMLO

El objetivo de la reforma a la Guardia Nacional para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “es que se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el Cuarto Informe de Gobierno.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, dijo el mandatario .

Al hablar del tema de seguridad, el jefe del Ejecutivo, también dijo “que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres”.

Aseguró que no “se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba”.

El pasado 8 de agosto, López Obrador anunció que publicaría un acuerdo para reestructurar la la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este 31 de agosto, la Cámara de Diputados recibió del presidente López Obrador la iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena.

La propuesta destacó la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y las Fuerza Aérea Mexicanos.

