Opositores se disfrazan de demócratas: AMLO sobre manifestaciones de la ola rosa

Durante la conferencia matutina, realizada en las instalaciones militares en Oriental, Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio su postura sobre las manifestaciones de la "ola rosa" de ayer y las calificó como un “orgullo”, asegurando que los opositores se disfrazan de demócratas. Agregó que no le ve futuro y los llamó a no desanimarse, “que le sigan echando ganas".

Anticipó que en el proceso electoral de este año la transformación continuará con una mujer llamada “justicia” a quien entregará la banda presidencial y por tanto “no veo que el bloque conservador, sea de la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar”.

Aseguró que no son pocos, “son millones, hay que tenerlo presente. No son los que fueron al Zócalo, esos son una vanguardia. Esos son los dirigentes, pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15 a 18 millones de personas o ciudadanos. Sí hay muchos conservadores”. No obstante, AMLO afirmó que no le ve un futuro a la ola rosa

López Obrador señaló que en anteriores sexenios, el gobierno estaba al “servicio de una mafia” y que por ello son las protestas, los enojos y la movilización de ayer.

“Porque los que estaban antes o los que se beneficiaban de la corrupción están inconformes y quieren regresar, yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo”.

Insistió que su administración seguirá combatiendo la corrupción de grupos que están en contra de la transformación y recurren a procesos jurídicos para frenar sus proyectos, como el Tren Maya.

Como ocurrió en las anteriores movilizaciones en contra de su gobierno, el presidente dijo que los que se movilizaron son “fifís corruptos que no tienen respeto, ni amor al pueblo, se siente superiores. Son clasistas, son racistas. No entienden lo que está pasando y por eso empiezan a insultar diciendo ‘narco, dictador, naco y sí la verdad me da mucho orgullo de ser de Tepetitán, Tabasco”.

Reconoció que la oposición se ha portado bien porque nada más son insultos y no han optado por acciones violentas, “pero esa vertiente no se expresa mucho, solo así el insulto: nacos”.

López Obrador cuestionó que los asistentes a la marcha llamaron a defender nuestra democracia.

“¿Cuál es la democracia de ellos?, la que había era el dominio de una oligarquía: el gobierno de unos pocos, de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la del poder. Ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías, por eso están enojados y las campañas llamándome narco presidente”, aseguró.

Dijo tener la autoridad moral y estar protegido “porque lo que más estimo en mi vida es la honestidad, por eso no puedo (robar) y vaya que destinan mucho dinero a la compra de bots, ponerme en redes #AMLOpresidentenarcotraficante, #narcopresidente. Son robots con publicistas”.

Finalmente, pidió que se presenten pruebas ante las acusaciones de que tiene relación con el narcotráfico y acusó a la oposición de estar detrás del reportaje de ProPublica y el periodista Tim Golden de hace casi un mes en donde lo relacionan con grupos delictivos que financiaron su primera campaña presidencial en el 2006.