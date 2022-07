Obras del Tren Maya siguen adelante por ser asunto de seguridad nacional: Fonatur

El director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez justificó este lunes que los trabajos para la construcción del Tren Maya en el Tramo 5 siguen adelante porque es una obra prioritaria y de seguridad nacional.

Al ser cuestionado este lunes en palacio Nacional por las acusaciones del colectivo ambientalista #Sélvamedeltren en torno a que las obras del Tren Maya no han parado en el Tramo 5, pese a un amparo para que no siga la construcción, May Rodríguez respondió que “es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria”, enfatizó.

El tramo 5 del Tren Maya abarca una longitud de más de 43 kilómetros, a través de los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez, en Quintana Roo, pero el 30 de mayo pasado el juez Primero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a este tramo, debido a la solicitud de buzos que trabajan en la zona, a los que les reconoció interés legítimo en el asunto.

Pero a pesar de este amparo otorgado a los buzos, el titular de Fonatur señaló que el Gobierno federal determinó en sesión del Consejo de Seguridad que el Tren maya es una obra de seguridad nacional.

“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que Los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaria Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicia nuevamente”, indicó.

Al preguntarle por la vigencia de los amparos que ordenaron detener la construcción del Tren Maya en el tramo 5, May Rodríguez dijo que el gobierno está a la espera de que se levante la suspensión.

“Se han transferido las audiencias y estamos a espera que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión”, subrayó.

Subrayó que el Gobierno no ha violentado las órdenes de amparo y subrayó que ahora es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad quien llevará adelante estas obras.

“No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de seguridad pública”, concluyó.

Diversos ambientalistas y medios de comunicación locales en Quintana Roo denunciaron este fin de semana que el Gobierno reanudó los trabajos de desmonte de selva en el Tramo 5 del Tren Maya, pese a la vigencia del amparo judicial que ordenó detener la obra.

Los trabajos de acuerdo a las versiones de los denunciantes ocurren a unos 30 kilómetros al sur de Cancún, en el kilómetro 5 de la carretera Puerto Morelos- Leona Vicario, en la denominada Ruta de los Cenotes.