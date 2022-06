"No hay prisa", dice AMLO sobre su asistencia a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no hay prisa" para definir su asistencia a la Cumbre de las Américas, aunque el evento comienza el próximo lunes en Los Ángeles, California.

El mandatario reiteró que está a la espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, defina la lista de invitados a la cumbre y se dé respuesta a su planteamiento de invitar a todas las naciones del continente para decidir si va o no.

“Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles”, subrayó.

López Obrador ha amagado con no ir a la cumbre internacional que organiza Estados Unidos si no son invitados países con los que la Casa Blanca no tiene relación diplomática, por considerarlos antidemocráticos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario mexicano subrayó que “es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden” y con todos sus colaboradores.

“Estamos esperando, ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano al presidente Biden, Juan González (asesor para Latinoamérica de la Casa Blanca), habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos", insistió el mandatario.

De no ir al encuentro internacional, mencionó que “México va a estar presente; nos va a representar el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”.

López Obrador dijo que su propuesta de que vayan todos los países de América a la cumbre no es con afán de generar una confrontación con la Casa Blanca, sino para generar unidad.

Finalmente, subrayó que la relación de Biden hacia su gobierno “es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía y es un buen gobernante".