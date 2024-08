No existe la "pausa diplomática" que ha implementado AMLO en varias ocasiones: especialista

La doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, explicó que la pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador es una figura que no existe en las relaciones internacionales y responde al enojo del mandatario por el rechazo de esos dos países a su iniciativa, la reforma al Poder Judicial.

"No existe en ningún diccionario de relaciones internacionales, derecho internacional o diplomacia, este término, puesto que no existe. Lo que significa es este enojo, esta ira, porque no todo el mundo aplaude lo que quiere dejar como legado el Presidente", comentó la académica.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la pausa en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de que esos dos países expresaran sus preocupaciones por la iniciativa de reforma al sistema judicial mexicano.

“La relación bilateral continúa, ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política pues, hay pausa con la Embajada de Estados Unidos y con la de Canadá también, no es cualquier cosa, nosotros no vamos allá a dar consejos”, dijo el presidente desde su conferencia en Palacio Nacional.

“Lo que hicieron las Embajadas de Estados Unidos y Canadá fue lo que les correspondía como socios comerciales de México y que cuidan sus inversiones y no por intervenir en la agenda política que se lleva a cabo en nuestro país”, dijo Contreras.

"Vivimos en una comunidad internacional y ellos (Estados Unidos y Canadá) lo externaron, en un sentido de que esto pudiera afectar la relación entre su país con México, no en un estricto sentido de la agenda doméstica", enfatizó.