Morena va por propuesta del PRI para que Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028

Los coordinadores de Morena, Ignacio Mier y del Verde Ecologista de México, Carlos Puente, manifestaron su apoyo total a la diputada del PRI, para aprobar su iniciativa para que las fuerzas armadas permanezcan hasta el 2028, en lugar del 2024, como está marcado en la ley.

En entrevista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recordó que lo que está proponiendo la diputada de Durango, del PRI, se refiere al transitorio para ampliar hasta por 4 años más la estancia en las calles del Ejército y la Marina.

Te puede interesar: Amnistía Internacional pide a AMLO retirar al Ejército de las calles después de 2024

“¿Qué pretende con eso ella de manera valiente? Lo que no se atreven a decir públicamente todos los demás, lo que piden los gobernadores, que no se vaya la Guardia Nacional. Eso lo están pidiendo todos, no hay uno solo. Panistas y priistas de los que quedan sostienen que no se vaya, pero los presidentes municipales y que ahí gobierna buena parte de las principales capitales del país el PAN, no quiere que salga Guardia Nacional”.

Mier indicó que para que pueda retirarse la Guardia Nacional es necesario, primero, profesionalizar, mejorar los mecanismos de coordinación entre los estados y las policías estatales, y sus municipios; que haya mayor articulación con la estrategia nacional y eso lleva tiempo, incluso construir un mismo sistema de comunicación, de radiocomunicación entre los propios municipios al interior de un mismo estado.

Sociedad Ejército ha condenado sólo a 33 militares por agresiones sexuales

Puso por ejemplo que: “si ustedes van a Puebla y sucede algún asalto en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, está conurbada a la ciudad de Puebla, no se pueden avisar porque manejan sistemas de radiocomunicación distintos y eso es un tema de los estados”.

“Lo mismo sucede en Guadalajara, con Tlaquepaque, con Zapopan; y lo mismo para en Durango, este Gómez Palacio y Durango, pero ahí sí están separados, pero entre Gómez Palacio y Lerdo, por ejemplo, son conurbados, los divide una calle.

“Hay que serenarnos, hay que despojarnos de la negativa sistemática, permanente, a veces hasta parecía necia, y pensar más en el país por parte de la oposición que empieza satanizar, a cuestionar incluso hasta a cometer violencia de género en contra de la diputada del Partido Revolucionario Institucional”.

Por su parte, el diputado vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que su bancada estará de acuerdo en apoyar la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, pues la consideró como una necesidad ante la violencia que se vive en el país.

En tanto, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, manifestó que la diputada del PRI fue muy valiente en la propuesta, y que la propuesta hace empatía con el momento que se vive y dijo que es la propuesta que en un principio enviaron al Senado de la República, que corrigió y quitó algunos años, no aceptaron la propuesta inicial.

Por su puesto, en la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera expresó a través de un comunicado que “en congruencia con la Moratoria Constitucional comprometida y firmada de frente a la sociedad, las y los Diputados Federales de Acción Nacional no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional.

Política Senado discutirá con responsabilidad reformas sobre la Guardia Nacional: Ricardo Monreal

“La cual fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial, ya que hasta ahora, dicho periodo de tiempo ha sido usado exactamente en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y de la fallida estrategia que ha incrementado la violencia y la inseguridad en gran parte del territorio nacional”.

Agregó que, esperan con altura de miras, los grupos parlamentarios de la oposición actúen en consecuencia con los posicionamientos y compromisos conjuntos en contra de que continúe la fallida estrategia de la militarización del país y en este sentido Acción Nacional reitera su compromiso de darle solución al grave problema de la inseguridad, mediante fórmulas distintas a la militarización de las instituciones de seguridad ciudadana.

Un hecho relevante sobre la aparición de esta iniciativa del PRI de la diputada Yolanda de Torre, para que la Guardia Nacional permanezca hasta el 2028, es que casualmente el viernes 2 de septiembre Alejandro Moreno se reunió con el diputado presidente saliente, Sergio Gutiérrez Luna, del que se desconocen mayores detalles de su encuentro.

Posteriormente, durante la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló al oído de Alejandro Moreno por algunos segundos, lo que llamó la atención del todo el Pleno, sin que hasta ahora se conozca lo que le dijo el funcionario federal al líder del PRI.

Por último, trascendió que la misma diputada Yolanda de la Torre, que fue enviada por su propia bancada para presentar la iniciativa, esto como un hecho de sumisión al poder de la “cuatroté”, y así terminaran los bombardeos desde el gobierno. La diputada solo mencionó que la iniciativa es propia y el PRI no se ha pronunciado.