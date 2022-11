Monreal obtiene suspensión contra Layda Sansores; debe eliminar publicaciones del “Martes del Jaguar”

Un juez federal concedió una suspensión provisional al senador Ricardo Monreal contra las publicaciones hechas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa “Martes del Jaguar” en las que denunció una supuesta traición del morenista a favor del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El recurso fue promovido el pasado 4 de noviembre a escasos días de que la mandataria estatal revelara en su programa capturas de pantalla de una supuesta conversación entre el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y “Alito” Moreno, a quien le ofreció su ayuda frente a investigaciones en su contra.

En su emisión del 25 de octubre, Sansores acusó que Monreal intercedió en las pesquisas que el líder priista enfrentaba por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2020.

Aunque el coordinador de Morena en el Senado rechazó las acusaciones al asegurar que estaban manipuladas y “truqueadas”, el viernes presentó un amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México que finalmente le fue concedido de manera provisional por el juez Agustín Tello Espíndola.

La suspensión será revisada en una audiencia incidental el próximo 16 de enero a fin de definir si se mantiene o no la prohibición.

Esto, contra las publicaciones hechas en Twitter por la gobernadora de Campeche las cuales tendrá que eliminar y abstenerse a realizar más referentes a su compañero de partido; un amparo similar al que le fue otorgado a Alejandro Moreno en julio pasado por la difusión de audios en su contra que inició Layda Sansores en mayo.

Junto al amparo, y como parte de su lucha legal contra las acusaciones hechas por la mandataria morenista, Ricardo Monreal también presentó una denuncia el pasado 28 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Layda Sansores y quienes resulten responsables de la intervención ilegal de sus comunicaciones privadas en WhatsApp.

Después de una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el senador morenista aseguró que presentó las pruebas necesarias para demostrar que la mandataria cometió una ilegalidad.

“Tengo confianza, porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, sólo que actúe conforme a la ley y es que la presenté (la denuncia) porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja, no debemos hacerlo, y tampoco podemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, sostuvo aquella tarde.