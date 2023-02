La campaña en Edomex no se convertirá en un ring: Horacio Duarte

Delfina Gómez Álvarez está muy cerca de sepultar en el Estado de México esa hipótesis del profesor Carlos Hank González que dice que un político pobre es un pobre político.

“Yo creo que desde hace mucho esa frase desafortunada, que se estableció como modelo, ha dejado de tener uso, porque la gente se da cuenta que no es lo que define. Al final, este modelo se refería a que una élite, unos cuantos, definieran el futuro de todos. Y yo creo que el Estado de México ha demostrado, igual que el país, que ese modelo se está desmontando, se está desmantelando, y ahora son los ciudadanos informados, los ciudadanos con ideas, con propuestas, los que definen las elecciones”, dice en entrevista con El Sol de México Horacio Duarte Olivares, coordinador de la precampaña a la gubernatura del Estado de México de la maestra.

Horacio Duarte Olivares es el político mexicano que renunció como titular de la Agencia Nacional de Aduanas en octubre de 2022 porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió apoyar a Delfina Gómez en su nuevo intento por gobernar el Estado de México. Es de Texcoco, pero asegura que no le gusta el Tex Tex, aunque usa unas Doctor Martens color café que lo hacen ver como un curtido rockero, con barba y lentes de armazón grueso. No parece abogado.

“Yo creo que hay un punto abismal, entre quien fue quien acuñó esta frase y la maestra, además, son los extremos opuestos, cualquiera que conoce o cualquiera que conozca a la maestra Delfina, la maestra Delfina es una persona sencilla, en el mejor sentido de la palabra; humilde, en el mejor sentido de la palabra; demostró que pueden abrirse paso en el servicio público, y demostró que no se requiere gran dinero, que no se requieren grandes discursos para ir ganando elecciones. Digo, la maestra Delfina también a veces, en una visión de nuestros contrarios medio misógina, pues la quieren hacer menos. Ya ganó la presidencia municipal, ya ganó la diputación federal, ya ganó la gubernatura del Estado de México aunque no se la reconocieron. Ya ganó, eso es importante, en el 18 le ganó la senaduría a la señora de la candidatura del PRI, en el 18 compitió Delfina Gómez contra Alejandra del Moral, y le ganó Delfina. Entonces ya tiene muchas elecciones ganadas”, recuerda el estratega, muy metido en la teoría estructuralista.

En las elecciones de 2017 hubo muchas controversias. Alfredo del Mazo Maza, por PRI-PVEM-NA-ES, obtuvo 34.73 por ciento de los votos, mientras que Delfina Gómez Álvarez, de Morena, 31.86 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de México.

Horacio Duarte, Coordinador de la precampaña de Delfina Gómez / Mauricio Huizar | El Sol de México

“Aprendimos que nuestros enemigos siguen siendo muy mañosos y que hay que reforzar siempre todo, no hay nada que puedas festejar por anticipado”, dice Horacio Duarte Olivares.

“En el PRI ahora andan diciendo que hace seis años tenían igual 20 puntos abajo en las encuestas y que remontaron heroicamente, eso es falso. Cualquiera que revise las encuestas serias que se publicaron, jamás hubo esa diferencia en la intención del voto. Por lo tanto, aprendimos que debemos reforzar el trabajo, que no nos debemos confiar, que debemos apostar por los ciudadanos, que debemos cuidarle las manos a los que intenten torcer la voluntad popular. Yo confío por ejemplo, que el gobierno del estado, el Gobernador, no se va a meter en la elección, yo confío en que el Gobernador Del Mazo va a hacer lo que le manda la ley, que es abstenerse de usar programas, de inducir”.

Horacio Duarte se refiere a las encuestas, ejercicios en los que ya casi nadie confía por los errores que han evidenciado en las últimas elecciones y también por el mercado que representan para los políticos que quieren reforzar la percepción de que van ganando a partir de sondeos con pobre metodología. “La precandidata única de Morena para el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, sigue encabezando las preferencias electorales en dicha entidad, según una encuesta de Covarrubias y Asociados, que la posiciona 17 puntos arriba de la precandidata del PRI, Alejandra del Moral”, dice el portal de la revista de negocios Forbes.

“En una encuesta que realizó Enkoll, en donde le preguntaron la los mexiquenses “Si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador o Gobernadora del Estado de México, ¿por cuál candidato, alianza o partido político votaría usted?”, 56 por ciento contestó que por la contendiente de Morena; 37 por ciento por Alejandra del Moral, y 7 por ciento por Juan Zepeda”, dice en otra nota la publicación especializada en millonarios.

“Delfina Gómez, como candidata de Morena-PVEM-PT, obtiene 45 por ciento de la intención efectiva de voto, ocho puntos arriba de Alejandra del Moral, como candidata de PAN-PRI-PRD-Panal, quien capta 37 por ciento”, arroja una encuesta de El Financiero sobre preferencias electorales en el Estado de México, realizada en enero.

Si se siguen revisando casas encuestadoras, los resultados siguen siendo extraños en algunos casos, dependiendo para qué político trabajen o cuál sea la metodología aplicada. Hoy la discusión en la precampaña también abarca estos ejercicios demoscópicos, a pesar de que han perdido mucha credibilidad.

La idea de que el PRI es invencible en ese territorio, asegura Duarte, es equivocada. ¿Qué es lo que sigue?

“De parte de la precampaña, que está a punto de culminar, y después del periodo intercampaña, y después la campaña, pues seguramente de nuestro lado va a haber un tono muy mesurado, en términos de, cuando la ley lo permita, lanzar propuestas de gobierno, lanzar propuestas para resolver los graves problemas del Estado de México. De nuestra parte no habrá esta idea de que las campañas se tienen que convertir en ese ring, ese espectáculo de ataque de un contrincante contra otro.

Además, creo que la maestra siempre ha dado muestras de ser una mujer, una política, una funcionaria, muy respetuosa, muy cuidadosa de las formas, y creo que eso va a ayudar mucho también para diferenciarnos, para diferenciar los dos proyectos. Nosotros pensamos que en la elección del Estado de México sólo hay dos proyectos, el de la transformación que encabeza Morena y la maestra Delfina, y el de la corrupción