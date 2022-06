Del Río Virgen, brazo derecho de Ricardo Monreal, regresa al Senado

El brazo derecho de Ricardo Monreal, el secretario técnico José Manuel Del Río Virgen, regresó al Senado de la República, tras haber sido puesto en libertad después de permanecer 177 días en una prisión de Veracruz acusado del delito de homicidio.

El senador convocó a sus integrantes a una reunión para dar la bienvenida al secretario técnico de la Jucopo, luego de su encarcelamiento.

A José Manuel Del Rio Virgen se le señala de haber cometido el asesinato de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones, Veracruz, lo que llevó a su detención y encarcelamiento.

Libre, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, al que volverá a cumplir con sus funciones. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Sigamos luchando por los cientos de inocentes en prisión; hoy celebramos sólo un paso pic.twitter.com/xNzIIMCsW5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 18, 2022

El funcionario fue recibido con júbilo por sus compañeros trabajadores, por el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y la secretaria general del sindicato de trabajadores del Senado Berta Orozco.

Los aplausos, globos y un letrero de “bienvenido” el secretario técnico se integró de nuevo a sus labores.

"Me siento feliz, muy contento, agradecido con dios, con esta nueva oportunidad de vivir, seis meses me tuvo secuestrado Cuitláhuac (García, gobernador de Veracruz) y la fiscal del estado, encontraron un juez de control a modo construyó 11 inferencias que se las hicieron polvo.

"Yo le digo al Presidente de la República que empiece por recomendarle a su protegido Cuitláhuac García Jiménez que acepte la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 059 qué hace 11 recomendaciones a mi favor entre otras que soy víctima del estado", dijo del Ríos Virgen.

José Manuel del Río Virgen, al abandonar las instalaciones del penal de Pacho Viejo / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Soy el primer interesado en que se resuelva el caso del asesinato de René Tovar, pero no con chivos expiatorios”.

José Manuel advirtió que iniciará acciones legales en contra del gobierno de Veracruz y la Fiscalía, pero reconoció que si el gobernador del estado le pide una disculpa pública lo perdonaría.

Mientras que Ricardo Monreal, dijo que ahora es fiel seguidor del Santo Niño de Atocha y mostró amuletos religiosos que le obsequiaron y, lo protegerán cuando vaya a Veracruz.

José Manuel del Río platicó con Dante Delgado, quién incluso lo candidateó "Tenemos candidato", pero Del Río reviró: "No, si ahorita me entambaron, me van a meter un balazo, Cuitláhuac que es capaz de eso y más", concluyó.