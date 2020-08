INE espera pruebas en casos de Pío López Obrador y Emilio N

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova indicó que en los casos de Emilio Lozoya y Pio López, la autoridad electoral esperara que las Fiscalías General de la República y atención de delitos electorales, les comuniquen los resultados de las indagatorias para eventualmente, abrir un nuevo caso, verificar si hay pruebas supervivientes, o si el caso ya prescribió e incluso que sea el tribual electoral quien decida.

Durante el seminario Web “el crimen organizado en las elecciones” organizado por el Colegio de México, Córdova Vianello dijo: “Hace unas semanas estuvo aquí (en el mismo foro) el fiscal Gertz Manero con quien tengo una relación extraordinaria pero el punto no es ese, tenemos que reunirnos porque hay un caso que está sonando en la opinión pública y si hay algo que están investigando y que tiene que ver con la autoridad electoral pues tendría que hacerse de conocimiento del INE para que eventualmente reabra casos o abra casos nuevos o indague si hay alguna violación en el ámbito de nuestra competencia”.

En el seminario, el consejero electoral acoto que se debe mejorar la vinculación con la autoridad ministerial, porque no es equilibrado el flujo de información que el INE proporciona a otras autoridades, “el secreto ministerial propicia que en los procesos penales, que pueden durar mucho tiempo, cuando nosotros tengamos acceso a la investigación ya habrá prescrito el delito”.

En este sentido, el consejero presidente detalló que de 2016 al 2019, el INE ha identificado 800 mdp de gastos no reportados por los partidos políticos, y en los informes anuales a alcanzado 275 mdp “es decir en estos cuatro años el gasto no reportado identificado por el INE y que no ha sido justificado es de mil 75 mdp, estos gastos representan casi la mitad, 42 por ciento de las sanciones a los partidos y 15% del gasto anual”.

En el caso del video del Pio López, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de León Romero, dijo que se tiene que ver si las dos denuncias presentadas ante la FGR, tiene que ver con el INE. “En materia de fiscalización no existe testimoniales, lo que tendremos que hacer es tratar de ubicar los hechos para saber si ese dinero se reportó o no, si se reportó probablemente se sanciono por los montos que se dicen”.

Sabemos –dijo- también que se presentaron denuncias ante la Fepade está la indagatoria y le preguntaremos que les arroja la investigación para ver si se integra y se inicia un procedimiento ordinario o si no se va a la sala electorales.

En el caso de Emilio Lozoya, el presidente del INE recalco que están atentos a algún elemento que la FGR pueda hacer del reconocimiento del instituto, si es así habrá que ver cuáles son los contenidos, “porque lo que se ha dicho hasta ahora es por la prensa, eso eventualmente podría llevar si fuera el caso, a abrir un nuevo caso, si hay pruebas supervivientes, si hay que abrir y si el delito ha prescrito, por eso la colaboración con las autoridades debe ser más fluidas”.

Expuso que la criminalidad es un problema transversal que afecta a todos, hay una intromisión directa del crimen organizado en la política que se traduce en la idea de candidaturas postuladas a un cargo de elección popular que son coptadas.

Recalco en repetidas ocasione, se le ha pedido al INE que sea vigilante del actuar de los candidatos, “esa no es responsabilidad de la autoridad electoral no somos ministerio público, incluso se os ha llegado a pedir que seamos verificador de la buena candidatura de los candidatos han pedido que exámenes toxicológicos y de polígrafo, y hemos dicho que esto toca a la autoridad ministerial”.

Sentencio que ante la negativa de autoridades de proporcionar información de las investigaciones contra candidatos, se tendrá que recurrir a lo que hizo el IFE en su momento, “vamos a cerrar los casos para alguien vaya a un tribunal y nos habrá la puerta, es un problema de actitud y de constitucionalidad”.