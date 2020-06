INE definirá reglas para reelección

Luego de que la reforma para regular la reelección se quedara en la congeladora en el Senado debido al Covid-19, será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que determine las reglas para la reelección de cargos de elección popular, dijo el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Pasó lo que no se quería: no hay ley reglamentaria; no obstante, las normas las pondrá el INE. Y aunque no era lo ideal, no es la primera vez que el Instituto lo haga”, dijo durante su participación en el encuentro virtual del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados.

Córdova Vianello explicó que en estas reglas que emita el INE, debe de garantizarse el derecho tanto de reelección como de paridad de género en las candidaturas.

“Porque competir la reelección es un derecho de las y los legisladores electos, no una decisión de los partidos”.

En este encuentro se acordó continuar el impulso de dicha armonización en los Congresos estatales.

Comentó que, independientemente de la homologación legislativa, el INE emitirá lineamientos generales y una facultad de atracción para garantizar que los estados cumplan con la reforma federal. También se estableció una mesa de trabajo para aportaciones sobre el tema. Se comentó sobre la función que tiene el Procedimiento Especial Sancionador en cuanto a la violencia como delito electoral.